Alianza Universidad Sport Boys 2 3

Alianza Universidad vs Sport Boys se miden EN VIVO este viernes 26 de septiembre por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. Este encuentro se disputará en el Estadio Heraclio Tapia de la ciudad de Huánuco, desde las 11:00 a.m. hora peruana. Para seguir la transmisión de este partido EN DIRECTO debes estar conectado a la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX). También podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de El Comercio.