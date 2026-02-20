Alianza vs. Boys: el árbitro anula el segundo gol de los íntimos anotado por Marco Huamán

Marco Huamán se pintó de 9 para marcar un golazo y ampliar la ventaja para Alianza frente a Boys, sin embargo el tanto fue anulado por una falta previa del mismo jugador.

El lateral llegó hasta el área para recibir solo un centro por la izquierda y cabecear con tranquilidad frente al portero Melián y gritar a todo pulmón con sus compañeros, mientras los jugadores del Boys reclamaban una falta.

Fue así que en medio de la algarabía de Matute, el VAR llamó al árbitro Jordi Espinoza para que saque sus propias conclusiones de la jugada.

El juez no demoró mucho para darse cuenta que en la jugada previa al gol, el mismo Huamán propina una golpe con la mano a Luciano Nequecaur, dejándolo tumbado en el gramado.

De ese modo, el conjunto blanquiazul se quedó sin el segundo gol antes del descanso en el estadio Alejandro Villanueva, en un encuentro correspondiente a la Liga 1.