Alianza Lima vs Sporting Cristal en vivo por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Conoce cuándo es el partido, dónde verlo, cómo llegan ambos equipos, posibles alineaciones, entre otros detalles. Sigue aquí la transmisión del encuentro.

MIRA | A qué hora juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal

HORARIO ALIANZA VS CRISTAL

Alianza Lima vs Sporting Cristal van a jugar desde las 8:00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional.

DÓNDE VER ALIANZA VS CRISTAL

El partido Alianza vs Cristal se puede seguir a través del canal Liga 1 MAX en operadores de cable como DirecTV, Claro TV y Best Cable. La transmisión vía streaming se puede ver en DirecTV GO y Liga 1 Play.

CÓMO LLEGA ALIANZA LIMA

El conjunto íntimo comandado por Alejandro Restrepo asume un ensayo general de nivel antes de su debut internacional en la Copa Libertadores. Los blanquiazules marchan cuartos en la Liga 1 con 12 unidades luego de cuatro victorias y dos derrotas. Un triunfo lo dejaría a solo un punto de los líderes, Cristal y Universitario. Su último resultado fue una derrota 2-0 ante ADT en Tarma, donde se fue expulsado Franco Saravia, baja del equipo victoriano para enfrentar a los celestes.

CÓMO LLEGA SPORTING CRISTAL

Sin obligaciones internacionales luego de su eliminación de la Libertadores en fase previa, Sporting Cristal sale en defensa del liderato del Apertura y de su invicto. El conjunto rimense liderado por Enderson Moreira suma cinco duelos ganados y solo un empate. Lidera junto a Universitario y puede quedar solo en la cima de la tabla si suma de a tres y los cremas no lo hacen. En su última presentación, el cuadro bajopontino venció sobre la hora a Grau.

HISTORIAL ALIANZA VS CRISTAL

Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal / Torneo Clausura - Liga 1 2023

Sporting Cristal 3-0 Alianza Lima (W.O.) / Torneo Apertura - Liga 2023

Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima / Torneo Clausura - Liga 1 2022

Alianza Lima 0-1 Sporting Cristal / Torneo Apertura - Liga 1 2022

Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima / Final vuelta Liga 1 2021

Alianza Lima 1-0 Sporting Cristal / Final ida Liga 1 2021

Alianza Lima 1-3 Sporting Cristal / Fase 2 Liga 1 2021

Sporting Cristal 2-1 Alianza Lima / Fase 1 Liga 1 2021

Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima / Liga 1 2020

Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima / Semifinal vuelta Liga 1 2019

