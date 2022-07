El Estadio Nacional se pintó de blanquiazul y celeste en un clásico que cumplió con las expectativas. Intensidad, fricción, emoción, presión y vigor adornaron el tan esperado partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, los dos favoritos a ganar el Torneo Clausura. Más allá de todos los condimentos que tuvo este cotejo y las ganas de cada uno por triunfar este domingo, el marcador nunca llegó a moverse. Íntimos y rimenses se tuvieron que conformar con un empate sin goles, un resultado que no desmotiva a ninguno de los dos para seguir peleando por ganar el certamen. Todo lo contrario.

A Alianza Lima, claro, le beneficia mucho el poder haber mantenido el empate contra un rival tan duro como el Sporting Cristal. Con el 0-0 en el Nacional, el cuadro blanquiazul mantiene su invicto en el Clausura y sigue liderando la tabla de posiciones del torneo con 13 puntos.

Por su parte, a Sporting Cristal, que más chances tuvo para llevarse los tres puntos durante el cotejo, lo más probable es que esta igualdad le genere cierto sinsabor. Pero el club celeste aún tiene un largo camino por recorrer. Además, solo está a tres puntos de distancia de Alianza Lima con un partido menos que los victorianos.

Lo cierto es que detrás del resultado de este encuentro hay muchas claves a resaltar. Figuras en el campo, estadísticas valiosas y el desarrollo del mismo choque sentenciaron el empate entre ambos equipos.

Los mejores del Clausura

Sin duda alguna, el resultado tiene mucho que ver con los rivales que se han enfrentado en esta ocasión. Tanto Alianza Lima como Sporting Cristal han arrancado de forma muy positiva el Torneo Clausura, por lo que ya se preveía una igualdad en el marcador. Ambos llegaban con una importante racha invicta a este encuentro y se marcharon con la misma condición.

En el desarrollo del juego, Sporting Cristal se mostró ligeramente superior. Ser el segundo mejor equipo local del campeonato peruano (solo por detrás de Melgar) le respaldaba para hacer mejor las cosas. Aunque Alianza, claro, no se iba a dejar vencer. Últimamente el cuadro blanquiazul ha estado sumando puntos importantes de visita y esta vez no ha sido la excepción.

La resistencia de Saravia

La mayor parte de la responsabilidad del 0-0 en el marcador la tiene Franco Saravia. El guardameta aliancista simplemente se lució. Desde el inicio hasta el final. Siempre mostró seguridad bajo los tres palos, ganando por arriba y por abajo también. Estuvo perfecto en los achiques y en el mano contra mano también. Fue un partido de mínimo 10 puntos, sin exagerar. Incluso, protagonizó una triple atajada en los minutos finales del partido para salvar a su equipo.

En total, según datos de SofaScore , Saravia ejecutó ocho salvadas durante el encuentro , logrando así mantener su portería invicta. Y no es la primera vez que lo hace. Ya en tres partidos anteriores supo mantener el cero en su arco. Además, solo ha encajado cinco goles en ocho cotejos disputados. Ahora, Ángelo Campos tendrá una especial competencia en la portería cuando regrese a la actividad.

Franco Saravia fue la figura del partido | Foto: GEC

Defensa sólida

En ambos equipos, resaltó al menos un zaguero. Yordi Vílchez fue el estandarte defensivo de Alianza Lima. Se mostró bastante sólido la mayor parte del encuentro, conteniendo varias veces a los delanteros rivales con una marca firme. Además, le daba claridad a su equipo en las salidas desde su campo.

Por su parte, Sporting Cristal encontró en Rafel Lutiger la seguridad que tanto necesitaba. Si bien el joven defensor no tuvo un buen primer tiempo, en la segunda parte mejoró considerablemente, con cierres y quites importantes e incluso arriesgándose en una jugada peligrosa para evitar que Paolo Hurtado arremeta en el arco de Alejandro Duarte.

En este apartado, resulta importante destacar también la labor de los laterales de ambos equipos y los contenciones (Martín Távara y Josepmir Ballón), que ayudaron mucho en la marca. Mención especial merece Gino Peruzzi, que poco a poco fue ganando confianza en el encuentro, convirtiéndose en el segundo tiempo en una de las figuras. Joao Grimaldo, que ingresó por Hohberg para desestabilizar al lateral argentino en esa banda, tendrá pesadillas con él.

Poca influencia de los atacantes

El partido tuvo poco protagonismo de los que deberían haberlo tenido en el marcador. En el caso de Alianza Lima, Hernán Barcos lució irreconocible; generó muy poco en el campo rival. Lo mismo sucedió con Cristian Benavente y Paolo Hurtado, que no trascendieron como se esperaba en los minutos que tuvieron. Pablo Lavandeira fue una carta de peligro, pero no estuvo tan lúcido como en los anteriores encuentros. Aldair Rodríguez fue lo más destacado de la ofensiva blanquiazul, con mucho trabajo en el verde, no solo para atacar, sino también para defender.

En el caso de Sporting Cristal, a Diego Buonanotte le costó mucho este partido. Su rendimiento fue muy flojo. Alejandro Hohberg y Leandro Sosa tuvieron poco protagonismo. No destacaron como quisieran. Joao Grimaldo ingresó en el segundo tiempo para ayudar a generar mayor peligro, pero fue perfectamente controlado por Peruzzi. Solo Irven Ávila pudo mantener un rendimiento constante.

Secuelas de la final

Mucha intensidad, pero poco gol. Eso es lo que había quedado evidenciado en las finales de ida y vuelta del año pasado entre ambos equipos y es lo que ha vuelto a estar reflejado en este 2022. Al parecer, Carlos Bustos y Roberto Mosquera ya conocen cómo anular a sus respectivas figuras dentro del campo y a ello se deben los últimos resultados.

De hecho, apenas se celebró un tanto en los partidos de ida y vuelta en aquella definición del título (1-0 a favor de Alianza y 0-0 en la revancha). En el Torneo Apertura, esa historia continuó: los rimenses apenas ganaron 1-0 en marzo en el Matute. Ahora, un nuevo empate sin goles se ha consumado, esta vez en el Estadio Nacional.