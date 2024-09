A qué hora juega Alianza Lima vs. Melgar y dónde ver

Alianza Lima recibe a Melgar de Arequipa en un partido clave por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. No te pierdas este encuentro y síguelo EN VIVO aquí gratis minuto a minuto.

¿Cuándo juega Alianza vs Melgar?

El partido se disputa este sábado 28 de septiembre de 2024 en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en Matute, La Victoria.

¿A qué hora juega Alianza vs Melgar?

El partido de Alianza Lima vs Melgar se juega desde las 8:30 de la noche hora peruana.

¿Dónde ver Alianza vs Melgar?

El partido de Alianza Lima vs Melgar se puede seguir por televisión y streaming. Liga 1 MAX (L1 MAX) es el canal que trasmite por cable en DirecTV, Claro TV y Best Cable. Este canal también se puede mirar por internet a través de DirecTV GO, Fanatiz, Claro TV+, Zapping TV y Liga 1 Play.