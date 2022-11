A inicios de año, uno de cada diez aliancistas hizo una mueca cuando se enteró de la llegada de Pablito Lavandeira, un uruguayo que había deambulado por varios equipos de media tabla y, además, se había calzado la crema. No era extraño que el hincha aliancista le tuviera una ojeriza. Así nomás nadie llega de la vereda de enfrente.

Pero Lavandeira demostró durante todo el año ser un profesional a carta cabal. Es de esos pocos jugadores que corren todo el partido, saben trabar un balón, además tienen sensibilidad para asistir y, por si fuera poco, tienen hambre de gol. Encima es buen compañero.

Hace unas horas, en Matute, Pablo Lavandeira acudió al llamado de la historia y se puso la capa de héroe. Si el gol de Yordi Vílchez sirvió para relajar los ‘muñecos’, el de Lavandeira fue para sentenciarlo todo. El que llevaba la etiqueta de bicampeón nacional. Fue una noche consagratoria, pues se trata del primer título de su carrera.

Alianza Lima es bicampeón del fútbol peruano tras derrotar a Melgar / Jesús Saucedo / @photo.gec

El recientemente nacionalizado peruano se baña en la gloria en el fútbol peruano que hoy sentirá como el suyo más que nunca. Lavandeira en una gran jugada y tras un despiste de Cáceda anotó un golazo de cabeza para la alegría de todos los hinchas blanquiazules.

“Imposible poder explicar lo que siento. Son tantas cosas, todo lo que me costó. Cuando llegue aquí mis compañeros me dijeron que iba a ser campeón. Quiero agradecer a toda la gente de Alianza Lima, a mi familia que esta acá, a los que están en Uruguay que siempre me apoyaron”, declaraba emocionado a Gol Perú después del partido.

¿EL GOL DEL BICAMPEONATO? Pablo Lavandeira ⚽️ anotó de cabeza 🔥 el que puede ser el gol de la temporada de @ClubALoficial ⚪️🔵.



Desde su llegada a Alianza Lima este 2022 se ganó su lugar en el once inicial. Ha disputado 11 encuentros y marcado 12 goles. Siendo el último de la final probablemente más importante de su carrera. El jugador supo manejar la responsabilidad de la titularidad y ser un ejemplo para los más jóvenes del equipo.

La confianza de Chicho Salas hacia Lavandeira fue crucial para el futbolista esta temporada. Alianza Lima es el sexto equipo peruano con el que juega, pero sin dudas es el primero donde siente los colores de la camiseta con la pasión que se le ha visto a lo largo de la campaña.

Equipos peruanos en los que ha jugado Año UTC 2015 Deportivo Municipal 2016 - 2017/18 Sport Rosario 2017 Universitario de Deportes 2018/19 Ayacucho FC 2021 Alianza Lima 2022

Pablo Lavandeira, el uruguayo que aprendió a cantar el himno nacional, es uno de los nuestros. Su gol quedará por siempre en la historia del club blanquiazul como el gol que les dio el bicampeonato. Matute hoy corea su nombre y reconoce su grandeza.