Álvaro Gutiérrez previo al clásico

Alianza Lima llega golpeado al partido ante la ‘U’, tras caer por Copa Libertadores ante Colo Colo, aunque eso no es sinónimo de que no tengan buen nivel, según detalló Álvaro Gutiérrez. “Es un equipo grande, con un gran plantel. Y si bien no se ve reflejado su poderío en la tabla de posiciones, en un clásico eso se disipa totalmente”, indicó el estratega.