Alineación de Universitario

Miguel Vargas; César Inga, Ander Santa María, Matías Di Benedetto; José Carabalí, Andy Polo; Jorge Murrugarra, Jesús Castillo, Jairo Vélez; José Rivera, Diego Churín.

Palmeiras hizo los deberes. Goleó de visita en su partido de ida de octavos y espera, salvo una catástrofe, en cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 a los que avancen esta semana en las otras siete llaves, que prometen sangre, sudor y lágrimas.

El Verdao fue un vendaval el jueves pasado y vapuleó al Universitario de Deportes por 4-0 en el estadio Monumental de Lima, al que espera volver en tres meses.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Ese coliseo en la capital peruana albergará el 29 de noviembre la final de la Libertadores.

Este se podrá dar el lujo de incluir a varios suplentes el jueves en el Allianz Parque de Sao Paulo, para enfocarse en el Brasileirao, en el que con el Flamengo y el Cruzeiro por el liderato.

Salvo que los Cremas logren la hazaña de proporciones bíblicas de ganar por cinco goles de visita, Palmeiras jugará en cuartos al vencedor de la serie entre River Plate y Libertad de Paraguay.