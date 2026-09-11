Por Joao Muñoz Tineo

El fútbol peruano se paraliza este sábado 12 de septiembre con una nueva edición del clásico vs. en vivo. El partido, válido por la fecha 9 del Torneo Clausura de la , se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) a partir de las 8:00 p. m. (hora peruana). Si quieres saber las alineaciones confirmadas de Pablo Guede y Héctor Cúper, y los canales de transmisión, aquí te contamos todos los detalles en directo.

Repasa las alineaciones de Universitario y Alianza Lima para jugar el clásico por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva.
Repasa las alineaciones de Universitario y Alianza Lima para jugar el clásico por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva.

Alineaciones de Alianza Lima vs Universitario HOY

Alineación de Alianza Lima (4-2-3-1)

El estratega Pablo Guede mantendrá una sólida línea defensiva comandada por la experiencia, aunque tendrá la dura baja confirmada de Paolo Guerrero en el ataque.

  • Arquero: Alejandro Duarte
  • Defensas: Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán
  • Mediocampistas de marca: Esteban Pavez, Fernando Gaibor
  • Mediocampistas ofensivos: Eryc Castillo, Jairo Vélez, Alan Cantero
  • Delantero: Federico Girotti

Alineación de Universitario (3-5-2)

Héctor Cúper apostará por su habitual esquema de tres centrales y carrileros largos, destacando la presencia de Gianluca Lapadula y Álex Valera en la delantera.

  • Arquero: Diego Romero
  • Defensas: Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto
  • Mediocampistas: Andy Polo, Adrián Quiroz, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga
  • Delanteros: Gianluca Lapadula, Álex Valera

¿En qué canal TV transmite el partido de Alianza Lima vs Universitario EN VIVO?

El partido de Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

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