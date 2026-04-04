Universitario y Alianza Lima están listos para protagonizar una edición más de el clásico del fútbol peruano. Esta vez, el partido es por la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 , donde los blanquiazules son líderes junto a los Chankas. Por otro lado, los cremas buscan la victoria para acortar la distancia con su compadre. Aquí te mostramos las alineaciones de Universitario y Alianza Lima.

Universitario partirá en el arco con Miguel Vargas, la zona defensiva la completarán Caín Fara, Williams Riveros y Matías Di Benedetto. En la volante, Jesús Castillo será el hombre ancla, acompañado por Martín Pérez Guedes y Jairo Concha, que regresa tras sus fechas de suspensión.

En el ataque, los carrileros serán Andy Polo y José Carabalí. Finalmente, Leandro Alzugaray y Álex Valera completarán el ataque crema que buscará quedarse con los 3 puntos en el Monumental.

Alianza Lima por su parte mantendrá en el arco a Alejandro Duarte, mientras que Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni y Marco Huamán completarán la zaga defensiva.

En la volante, la duda es si va Esteban Pavez o Jesús Castillo, el chileno se viene recuperando de su lesión. Jairo Vélez y Fernando Gaibor serán los acompañantes del volante ancla, para luego dejar en el ataque a Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.