El jueves 7 de agosto, en conferencia de prensa, Álvaro Barco, director deportivo de Universitario de Deportes, habló sobre el plantel del equipo y la posibilidad de que llegue Gianluca Lapadula esta temporada.
LEE TAMBIÉN: Facundo Tello será el árbitro del Universitario vs. Palmeiras en el Monumental por Copa Libertadores
“Creemos que ya tenemos la plantilla cerrada. Estamos convencidos de que estamos muy bien preparados”, empezó diciendo Barco.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“Cualquier equipo quisiera tener a Lapadula, pero estamos hablando de cifras imposibles. La idea es que no salgan más jugadores, ni a préstamo ni a venta”, afirmó el director deportivo.
“Quiero destacar el cambio y la infraestructura que tiene el club en este momento. Vamos a intentar hacer el mejor desarrollo en menores. Me siento parte de la formación de la U”, destacó.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- “Tenemos tres años para consolidar el proyecto”: Franco Velazco, la charla con los jugadores y los detalles de su plan hasta el 2028
- Williams Riveros: “Muy contento por volver y la victoria. Fueron 25 días de mucha ansiedad”
- Pedro Ynamine atajó penal a Álex Valera en el final del primer tiempo entre la ‘U’ y Alianza Universidad | VIDEO
- Augusto Menéndez será el árbitro del Alianza Lima vs. Sporting Cristal en Matute
- Ignácio da Silva sobre regreso de Yoshimar Yotún: “Qué lindo verte de nuevo, capitán”