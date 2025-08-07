El jueves 7 de agosto, en conferencia de prensa, Álvaro Barco, director deportivo de Universitario de Deportes, habló sobre el plantel del equipo y la posibilidad de que llegue Gianluca Lapadula esta temporada.

“Creemos que ya tenemos la plantilla cerrada. Estamos convencidos de que estamos muy bien preparados”, empezó diciendo Barco.

“Cualquier equipo quisiera tener a Lapadula, pero estamos hablando de cifras imposibles. La idea es que no salgan más jugadores, ni a préstamo ni a venta”, afirmó el director deportivo.

“Quiero destacar el cambio y la infraestructura que tiene el club en este momento. Vamos a intentar hacer el mejor desarrollo en menores. Me siento parte de la formación de la U”, destacó.

