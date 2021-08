Conforme a los criterios de Saber más

Por las aulas y pasillos de la Universidad San Martín, ubicada en Santa Anita, se formaron, en distintas épocas, alumnos entre libros y pelotas de fútbol. Algunos se graduaron, otros desaprobaron y cambiaron de rumbo, pero el amor por su pasión unió corazones a través de la blanquirroja. Pedro Gallese y Christian Cueva, el ‘1′ y el ‘10′ mundialistas con la selección peruana, canteranos de los ‘Albos’, hoy disfrutan de un presente alentador y reciben con los brazos abiertos a otros colegas, que desfilaron por su alma máter.

A otros futbolistas como Sergio Peña, Wilmer Cartagena, Aldo Corzo o Christian Ramos (se formaron en otros clubes), los ‘Santos’ repotenciaron y dieron el salto de calidad a la selección peruana. También existen casos como el de Raziel García, que brilló con luz propia en la Copa América de Brasil 2021. Todos ellos nutren el universo de la bicolor liderada por Ricardo Gareca, un equipo que acaba de finalizar cuarto en la Copa América. “Es muy grato para un equipo formador que haya tantas figuras en la selección peruana”, nos dijo un orgulloso Álvaro Barco, el gerente deportivo de la San Martín.

Pero también se toparon en el camino con algunos jugadores que no se dejaron ayudar, deportistas que no quisieron enderezar su sendero y desperdiciaron su última oportunidad. “A ‘Machito’ Gómez, en el 2006, se le apoyó, pero fallamos”, recuerda el directivo. En la misma situación estuvieron Jean Deza y Carlos Ascues, pero aquella “etapa experimental con jugadores con complicaciones” ya no forma parte del itinerario de trabajo de la institución, sostiene Barco.

La otra cara de la moneda en el cuadro de Santa Anita son los refuerzos del extranjero. “Elegimos jugadores jóvenes en el exterior con proyección, que puedan dar un valor a la San Martín. Hay riesgo, también pizca de suerte, comunicaciones, profesionalismo”, destaca el cuñado de ‘Chemo” Del Solar’.

Ahora, la preocupación inmediata de Barco son las consecuencias a futuro que arrastrará el fútbol peruano por haber congelado la división de menores y reserva. Es verdad que la pandemia es el principal actor de esta medida, pero desde la Videna de San Luis llevan casi 17 meses sin encontrar salida alguna. “Hay que buscar una pronta solución”, advirtió.

-La San Martín alimentó el universo de la selección peruana a través de futbolistas consolidados y otras gratas apariciones en la última Copa América…

Sí, son los casos de Pedro Gallese, Christian Cueva, Sergio Peña, Christian Ramos, Aldo Corzo, Wilder Cartagena, Raziel García. Hay muchos futbolistas que han pasado por la San Martin, pero también hay otros que generan satisfacción por haber sido formados en menores. Es indicio que se trabajó bien, que hay un promedio interesante que no solo llegó a Primera División, sino también que pudieron vestir la camiseta de la selección y destacar, que es lo más importante. Es el mayor aporte que debe tener un club a una federación o el mayor aporte que una federación debe valorar hacia un club. Los aportes deportivos son mucho más valiosos que los políticos, que la federación valora mucho más. La Universidad San Martín es un club que la FPF debería valorar más. Eso ayuda a que la Federación sea una locomotora de nuestro fútbol, y pueden tener jugadores valiosos para la selección.

-Me centro en dos: Pedro Gallese y Christian Cueva, de las entrañas de la San Martín…

Llegaron desde muy chicos, pasaron por la casa hogar, por el colegio nuestro, han hecho en todo sentido la etapa formativa que los ayudó a desarrollarse. Me hubiese gustado que Cueva logre mayor trascendencia a nivel de Europa, pues las condiciones las tenía, pero a nivel de selección sí ha tenido la jerarquía y personalidad para desarrollarse al más alto nivel. También me causó mucha impresión lo que hizo Raziel García, un muchacho que puede dar mucho más, ser una constante en la selección.

-El perfil del técnico que seleccionan también es importante en la etapa formativa…

Hemos tenido entrenadores en diferentes etapas, según los objetivos planteados por el club. Hemos intentado tener técnicos de perfil que den mucho valor a la etapa formativa de futbolistas, el club necesita potenciar esa etapa con jugadores de venta al exterior para no tener sobresaltos. Es un área que los clubes deben fortalecer, ya que cada vez el departamento de licencias es más dura. Todos los clubes tenemos esa etapa por desarrollar, estamos por debajo de nuestro potencial, pero se tiene que invertir en infraestructura y gente capacitada. Hemos tenido posibilidades de vender jugadores al exterior, pero siempre con la mentalidad de hacer debutar futbolistas en Primera División, esa es la consigna.

-San Martín vendió futbolistas a Alianza como Jairo Concha y Óscar Pinto…

Sí, me pareció una situación histórica. No estamos acostumbrados a vender jugadores internamente, no es usual que los clubes tengan contratos a largo plazo. Fue una operación muy provechosa más allá de lo económico, hemos dejado un porcentaje en Alianza, sabemos que pueden tener mejores condiciones de venta a futuro. Es un área que debemos desarrollar todos los clubes en conjunto, de hacer más fuerte la Liga 1.

-Se congeló el tema de menores. ¿Qué opinas? No hay ni reserva…

Terrible. Es uno de los temas más perjudiciales, que vamos a sufrir en un futuro no muy cercano. Sin reserva, el salto a Primera, la federación tiene que poner las cartas en el asunto para abrir esa posibilidad, que ha perjudicado tremendamente a una o dos generaciones. Quedarán estancadas. Van a tener que afrontar mayores años dentro de su evolución a Primera División. Para mí es el tema más importante en la cual la pandemia nos ha hecho sufrir.

-¿Hoy se extraña que la Bolsa de Minutos haya perdido su rigurosidad?

Para la San Martín era un tema natural, la veíamos durante el año. Hoy sí es una preocupación. Más allá de las críticas, la bolsa de minutos es un tema importante para nosotros. Existe porque los clubes no tienen divisiones menores serias. Si todos los clubes tuviéramos canteras organizadas, no existiría la bolsa de minutos, pero es una exigencia. Hoy por culpa de la pandemia y por no activar el tema de menores, el próximo año, la bolsa de minutos tendrá otra idea. Naturalmente, la categoría del próximo año debería ser 2000 o 2003, pero qué han hecho los muchachos, nada. No tendrán jerarquía formativa para afrontar la Liga 1. Vamos a tener que reunirnos con la FPF para poder ver la forma de solucionar todo esto.

-En lo personal, ¿cuál sería tu propuesta?

Lo que propondría es el próximo año, exigencias en término de inversión, infraestructura de los clubes, que sea la mejor con referencia a menores. Tiene que haber una fiscalización de la federación a los clubes. Cosa que se pasa por agua tibia. Hasta los equipos de Segunda División deben tener divisiones menores. Esto será primordial para de alguna manera sanear la situación negativa que nos ha llevado esta pandemia. Por otro lado, la federación va a tener que hacer un trabajo muy amplio con referencia a las selecciones. Va a tener que darle a la Sub 15, Sub17, mucha categoría a través de partidos internacionales. De esa manera va a poder equilibrar, y darle mayor categoría a jugadores que no tienen partidos ni de práctica. Hoy están congelados en sus casas, desesperados por jugar.

-¿Cómo haces para dar en el clavo y tener poco margen de error en las contrataciones de futbolistas extranjeros?

La consigna no solo es traer buenos jugadores que puedan ayudar al equipo, sino también mantenerse en Primera División, con expectativas de buen juego, y tener la alternativa de venta. El traer jugadores con cierta cantidad de años, es difícil que puedas conseguir una segunda venta a nivel internacional. Seguimos teniendo réditos, pues uno no solo vende un jugador, sino saca porcentajes a futuro. Por ejemplo: Akeloba acaba de ser vendido a la MLS, así que nosotros seguimos beneficiándonos de un jugador que vino como desconocido, y sacamos réditos, no nos olvidamos de Akeloba. Igual sucede con ‘Titi’ Ortiz, más allá que Sporting Cristal todavía no nos ha trasladado nuestro porcentaje, seguro que lo hará, pues lo vendieron en Ecuador, son situaciones favorables para el club. Lo más notorio fueron los africanos. Ahora por pandemia, las cuarentenas, se han cerrado puertas por esas clases de jugadores. Cuando vinieron Akeloba y Dakoi, quienes fueron un atractivo, pues transmitían calidad, entrega, a pesar de su corta edad.

-El paraguayo Franco Zanelatto, de 21 años, va por el mismo camino de exportación…

Es un chico que se le dio las mejores condiciones, más allá que es extranjero. Ocupa plaza de extranjero, está en trámite su nacionalización, pero creo que es el mejor extranjero que tenemos dentro de la cancha y con potencial de venderlo. Un jugador con esa velocidad y alternativa de desequilibrar, no lo tiene ahora la selección. Justo en la Copa América cuando la selección necesita un cambio que pueda revolucionar, jugadores de esa velocidad, la verdad, que te solucionan la vida. Él ha entendido que sacando su nacionalización será un jugador de élite y con mucha proyección.

-La San Martín también intentó corregir el rumbo de talentosos como Mario Gómez, Jean Deza, Carlos Ascues, Hernán Hinostroza, entre otros más…

Nosotros dimos alternativas a jugadores, quienes, en su momento, no habían tenido profesionalismo. En algunos casos, fallamos. Lo de Mario Gómez, por ejemplo, se le dio todo para que pueda enmendar su carrera, pero no se pudo. Jean Deza, con él, sí, tuvimos una buena calificación. Llegó a los dieciocho años, jugó una temporada con nosotros, y lo prestamos al Montpellier FC de la Ligue 1 de Francia, seis meses, luego hicieron uso de su cláusula de venta. Tuvieron un jugador de condiciones espectaculares, pero de profesionalismo cero. Ya no apostamos por esa etapa experimental con jugadores con complicaciones. Creíamos que podíamos enmendarle su cabeza. Ascues, también, con sus problemas encima, anduvo bien. Siempre el jugador llega a la San Martín con expectativa en vitrina.

-Recuerdo a la San Martín bicampeón 2008-2009 con el “Chino” Rivera que pasaba por encima a los “grandes” y competía de igual a igual con River Plate. ¿Qué pasó en la última década?

Nosotros éramos un club nuevo que necesitaba de posicionamiento en el fútbol peruano, tener una imagen dentro y fuera de la cancha, así que esa etapa de inversión la posicionó a nivel nacional y en el extranjero. Dejamos historia. Ahora sí hemos pasado, hace algunos años, a otra etapa. Un club que tiene que ser autosostenible, buscar sus propios recursos, y son estas áreas que tratamos de potenciar, para que el club tenga la vida bajo sus propios medios.

-¿Todos los clubes deberían tener profesionales del fútbol capacitados?

Por supuesto. Es un tema que el área de Licencias poco a poco va a tener que profesionalizarse. Eso va a desarrollar todas las áreas de todos los clubes. No solo gente vinculada al fútbol, sino que tenga capacidad para tomar decisiones. Eso ayudará a tener mejores funcionarios y desarrollar la Liga 1 en todo su esplendor. Es lo que la Federación atacar, en buen sentido, en todas las áreas, gente que tenga estudios y base su vida por la pasión del fútbol. Gente que no sea ave de paso.

-Un claro ejemplo es en la AFA, donde César Menotti apostó por un nobel Lionel Scaloni, cuestionado, pero hoy campeón de la Copa América Brasil 2021…

Eso de alguna manera es tener hombres de fútbol que puedan sostener proyectos, que no le tengan miedo a la crítica en redes sociales ni al periodismo. Eso sostiene gente que sabe de fútbol, que ha estado en diferentes momentos. Es jerarquizar los puestos claves dentro del fútbol. Ha sido bueno para Argentina, el sostener un proyecto que no creían y que hoy a revolucionado.

-Alfonso Barco, a los 19 años, demuestra personalidad dentro del campo. ¿Qué sensaciones te generan?

Tiene una pasión por el fútbol impresionante. Ha crecido prácticamente en un camerino. Lleva las dos familias en la sangre. Felizmente ha salido más Del Solar que Barco (risas). Tiene mucho más técnica, pero de vez en cuando tiene que meter una patadita (risas). Está jugando este año, ojalá cumpla sus sueños.

-¿Tienes chispazos de “Chemo” Del Solar?

(Risas). Es zurdo, tiene la misma pinta, juega en la misma posición. No es fácil cargar esa mochila que su papá esté vinculado al fútbol, que su tío haya sido el jugador que ha sido, pero tiene mucha pasión, es muy profesional. Él ha vivido mi carrera en la San Martín dentro de un camerino, sabe las buenas y malas cosas. Lo que más quisiera es que pueda emigrar a otra liga o equipo, que pueda desprenderse de esa mochila a través de nosotros. A veces el fútbol es cruel, la crítica siempre está en todo momento, pero tiene personalidad.

-¿'Chemo’ sería un buen candidato al sillón presidencial de la Federación Peruana de Fútbol?

Yo siempre he dicho que en la federación no solo son cargos deportivos, sino políticos. Figuras como la de ‘Chemo’, sin duda, harían crecer una imagen dentro de una organización. Como el caso de Juan Carlos Oblitas, definitivamente, es un personaje nacido con una estrella y permite desarrollarse con mayor facilidad. Es una persona capacitada, y lo siguen haciendo, es lo más importante. En los clubes y federaciones hay dos temas importantes, es la parte deportiva, las normas y leyes, que hoy son importantes como decisiones deportivas. Es una parte dentro del fútbol que es más exigente, hay que capacitarse.

-¿Qué opinas del VAR?

Los mecanismos y procedimientos que tiene el videoarbitraje no son tan difíciles definir. Yo estoy a favor del VAR, el tema son las decisiones. Lo que vimos el partido de Boca Juniors ante Atlético Mineiro (Copa Libertadores), lamentable, igual en Copa América.

-¿La Liga 1 estaría preparada?

Imposible. No solo por el tema de infraestructura, ya que no tenemos la posibilidad de jugar en provincia, hay que preparar estadios, a la gente. Es un tema muy difícil de poder conseguir para gozar del VAR en todos los partidos. No creo que llegue a nuestro campeonato.

-¿Los problemas con la Federación Peruana de Fútbol son interminables?

Yo he sido bastante opositor. En mi opinión, me parece que los estatutos son demasiados presidencialistas. No se da la valoración a los equipos de Primera División, quienes deberían tener la hegemonía del fútbol, pues son los que generan los recursos. Dejan de lado gran cantidad de funcionarios como Oblitas, García Pye, ‘Chemo’, quienes con tranquilidad a través de una candidatura, podrían pertenecer a un directorio, que no tenemos. Es inconcebible que esos estatutos solo puedan definir a una cierta calidad de dirigente, que ni siquiera en su mayoría son de primera. Como es posible que nosotros hagamos que el filtro sea menor y pocos puedan gozar oportunidad de pertenecer a un directorio. Es lo que hoy intentamos pelear y no conseguimos. Es ideal que las directivas puedan cambiarse. Está probado que los largos períodos de presidentes son cada vez peor.

