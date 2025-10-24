Universitario de Deportes consiguió un triunfo clave frente a Sporting Cristal (1-0) en un partido pendiente del Clausura 2025, con gol de Alex Valera, acercándose al ansiado tricampeonato. La victoria en el Estadio Nacional revitaliza las esperanzas de los “cremas” y genera expectativas sobre el plantel y cuerpo técnico de cara al próximo año.

Tras el partido, Álvaro Barco, director deportivo del club, fue consultado sobre la continuidad de Jorge Fossati, cuyo contrato vence a fines de 2025. Barco elogió al entrenador uruguayo, calificándolo como “el técnico más exitoso de los últimos tiempos”, y enfatizó que analizarán la renovación “con toda tranquilidad” una vez concluido el campeonato.

Barco también reveló que cerca del 80 % del plantel ya ha renovado para la próxima temporada, lo que representa una ventaja organizativa importante para la institución. Esta estabilidad contractual le da al club holgura para planificar con calma, tanto las pretemporadas como los amistosos, sin la presión de resolver contratos a último momento.

🎙Álvaro Barco: "ALEX VALERA MERECE ESTAR EN UNA LIGA MÁS COMPETITIVA"



"Fossati siempre va a dejar la valla en alto y, a fin de año, vamos a analizar las cosas con tranquilidad"



📹Nota de nuestro periodista @Gustavo_p4#L1Radio #Universitario #Barco



📺 Conoce cómo ver L1MAX… pic.twitter.com/lAKvYJXgYq — L1MAX (@L1MAX_) October 24, 2025

En lo deportivo, el nombre que acaparó miradas fue el de Alex Valera, autor del gol decisivo. Barco sostuvo que el delantero “merece ir a una liga más competitiva”, reconoció su compromiso con Universitario y dejó abierta la posibilidad de que reciba ofertas del exterior si se concreta el salto adecuado para su carrera.

De esta forma, Universitario afronta el tramo final del torneo con un panorama alentador: con la opción cercana al tricampeonato, una base importante de renovación asegurada y un técnico valorizado que podría extender su vínculo. Queda por verse cómo se concretará ese diálogo con Fossati y si el club retendrá a su goleador para la próxima campaña.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.