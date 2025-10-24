Álex Valera pasa por uno de los mejores momentos de su carrera deportiva y es el goleador de Universitario que está cada vez más cerca de ganar el tricampeonato nacional.

LEE TAMBIÉN: Álex Valera llegó a los 70 goles con Universitario y se acerca a histórico Top 10 del club

Uno de los que destacó su gran presente, es el director deportivo del club, Álvaro Barco, quien le augura una exitosa carrera en el exterior.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

“Por sus condiciones y profesionalismo, Valera merece poder ir a una liga más competitiva, pero él está sumamente feliz en la ‘U’, quiere jugar Libertadores. Hay que tener tranquilidad en su futuro”, dijo en declaraciones a L1 Max.

Como se recuerda, solo tuvo una experiencia internacional, pero poco fructífera en Arabia Saudita con camiseta del Al Fateh.

Por otro lado, se refirió al momento que vive la ‘U’ que tiene hasta tres partidos para sellar su tercer título nacional consecutivo.

“Es un orgullo espectacular, esta situación es muy especial, hoy el hincha está mucho más comprometido, el club está pasando por un momento sumamente importante”, apuntó Barco.

Con gol de Álex Valera, los cremas se impusieron 1-0 ante Sporting Cristal y quedaron a una sola victoria de ganar el Torneo Clausura y, por ende, el tricampeonato nacional.

Universitario visitará Tarma este domingo para enfrentar a ADT e incluso sin jugar puede ser campeón, si pierde este sábado Cusco FC.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.