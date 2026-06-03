Álvaro Barco es el principal centro de críticas de la hinchada de Universitario de Deportes por el mal momento futbolístico que se vive en el club. El exdirector deportivo es el señalado por las contrataciones que se realizaron para la temporada 2026.

Barco se pronunció sobre el caso de Miguel Silveira, quien sería uno de los próximos jugadores en salir de la U. El futbolista brasileño y se cláusula de recisión sería muy alta, por lo que la suspicacia de los hinchas empezó a resonar sobre un posible beneficio.

“Poner un monto o algo que pueda parecer irregular, como dicen ustedes, es simplemente una medida de protección ante un club que quiera comprar, no para una resolución de contrato, porque eso no existe. No sé por qué no entienden, es increíble”, aclaró Barco.

“Si este muchacho no quiere irse, no se puede ir, igual que Valera o cualquier otro caso. No existen cláusulas de resolución unilateral o por bajo rendimiento. No existe”, agregó.

El dirigente indicó que si Universitario busca la salida de alguno de sus jugadores, deberá negociar, ya que no hay cláusulas que permitan una rescisión unilateral.

“Si quieres botar a un jugador, debes pagarle todo el contrato o llegar a un acuerdo, pero no existen cláusulas ni montos específicos para una resolución unilateral, como parece que busca la ‘U’”, finalizó.