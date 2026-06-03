Resumen

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Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, conversó con El Comercio. (Crédito: Lenin Tadeo).
Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, conversó con El Comercio. (Crédito: Lenin Tadeo).
Por Redacción EC

Álvaro Barco es el principal centro de críticas de la hinchada de Universitario de Deportes por el mal momento futbolístico que se vive en el club. El exdirector deportivo es el señalado por las contrataciones que se realizaron para la temporada 2026.

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