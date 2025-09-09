Alianza Lima y Universitario de Deportes, a través de sus representantes a nivel dirigencial, han protagonizado los titutalres de la prensa deportiva por sus constantes reclamos en la Liga 1 Te Apuesto.
Al respecto, el director deportivo de la ‘U’, Álvaro Barco, se refirió a esta situación que no beneficia en nada al campeonato y que puede generar violencia en los hinchas de ambos clubes.
“La competencia siempre es saludable y buena, es una competencia feroz, no solo dentro de la cancha sino fuera. En algún momento tendremos que poner esto en orden. Se trata de las dos locomotoras del fútbol y, en la medida en que estén bien las instituciones, el fútbol peruano seguirá adelante”, dijo en declaraciones al programa ‘Pase Filtrado’.
“Hoy el hincha de la ‘U’ y de Alianza ve penales en la media cancha, no se acepta ningún detalle, pero en algún momento deberemos corregir esto. Hay cosas en común que debemos trabajar y no lo estamos haciendo”, añadió el directivo crema.
Universitario ganó el Torneo Apertura y busca el tricampeonato nacional, luego de quedar fuera de la Copa Libertadores.
Este fin de semana viajará a Arequipa para enfrentarse al siempre complicado FBC Melgar, que tiene a Juan Reynoso como flamante entrenador.
