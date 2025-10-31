Jairo Vélez fue un hombre clave en el título de Universitario, sobre todo en la recta final del campeonato, cuando se ganó la confianza de Jorge Fossati para ser el acompañante de Álex Valera.

Pese a estar a préstamo en el club, los hinchas cremas piden su continuidad y sobre el particular se pronunció el director deportivo de la ‘U’, Álvaro Barco, quien explicó la situación del ecuatoriano.

“Jairo es hincha de la ‘U’. No (se lo van a llevar), vamos a hacer todo el esfuerzo por él”, dijo en declaraciones a GOLPERÚ.

“Hay cláusulas ya estipuladas para generar la posibilidad de la renovación de Jairo, pero está bastante avanzado”, añadió.

En esa línea, el directivo crema destacó la buena relación que existe con sus pares de la Universidad César Vallejo, dueño del pase del futbolista ecuatoriano.

Por tal motivo, confía en la permanencia del atacante de cara a la temporada 2026.

