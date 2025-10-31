El Director Deportivo de Universitario confía en llegar a un acuerdo con la Universidad César Vallejo, dueño del pase del futbolista.
El Director Deportivo de Universitario confía en llegar a un acuerdo con la Universidad César Vallejo, dueño del pase del futbolista.
Redacción EC
Redacción EC

fue un hombre clave en el título de Universitario, sobre todo en la recta final del campeonato, cuando se ganó la confianza de Jorge Fossati para ser el acompañante de Álex Valera.

LEE TAMBIÉN: Pedro Gallese no seguirá en Orlando City y ya evalúa propuestas

Pese a estar a préstamo en el club, los hinchas cremas piden su continuidad y sobre el particular se pronunció el director deportivo de la ‘U’, Álvaro Barco, quien explicó la situación del ecuatoriano.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Jasson Curi Chang

“Jairo es hincha de la ‘U’. No (se lo van a llevar), vamos a hacer todo el esfuerzo por él”, dijo en declaraciones a GOLPERÚ.

MIRA: Jorge Fossati y su frenético baile en la celebración de Universitario tricampeón | VIDEO

“Hay cláusulas ya estipuladas para generar la posibilidad de la renovación de Jairo, pero está bastante avanzado”, añadió.

DECLARACIONES DE BARCO

En esa línea, el directivo crema destacó la buena relación que existe con sus pares de la Universidad César Vallejo, dueño del pase del futbolista ecuatoriano.

Por tal motivo, confía en la permanencia del atacante de cara a la temporada 2026.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC