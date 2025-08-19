La polémica arbitral continúa en la previa a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, que tiene como plato fuerte al clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima en el Estadio Monumental.
LEE TAMBIÉN: Jorge Fossati: “Nos condicionan innecesariamente a jugar el domingo, es claro que hay una ventaja deportiva que no es para nosotros”
Para este encuentro, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) designó al juez FIFA Jordi Espinoza.
Esta elección no cayó nada bien en tienda crema, y su actual administrador temporal, Álvaro Barco, cuestionó su capacidad para un partido de esta importancia.
“La verdad que estamos sumamente preocupados. Para nosotros no es un árbitro que esté a la altura de lo que significa un clásico. Espero equivocarme, pero lo pongo en evidencia para que ustedes, los periodistas, puedan calibrar de qué árbitro se trata”, dijo el directivo de la ‘U’.
MIRA: Pedro Aquino: la historia detrás del fichaje aliancista más rápido del año, cómo está realmente su rodilla y el plan de cara al clásico
“Este es el partido más importante del año y tiene que haber un árbitro a la altura de las circunstancias. Espinoza ha tenido partidos realmente muy malos. Recuerdo uno en Arequipa que fue terriblemente malo. No se trata de condicionar, pero sí de estar atentos”, añadió.
MIRA: Agustín Lozano: “Llamo a los árbitros a hacer un mejor trabajo, que no sean protagonistas ellos”
Cabe mencionar que, tras cerrar la llave de octavos de final, la ‘U’ se enfocará en su próximo partido ante Alianza Lima en el Estadio Monumental, por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.
