Universitario de Deportes empató 1-1 ante Cusco FC por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, en un partido marcado por la polémica decisión arbitral de sancionar un penal en los minutos finales. La acción, cobrada por el árbitro Kevin Ortega tras revisión del VAR, generó una fuerte reacción en el cuadro crema, que sintió que se le escapó una victoria clave en condición de visitante.

Tras el encuentro, el director deportivo de Universitario, Álvaro Barco, estalló contra el juez principal y no ocultó su indignación. “Siempre venir a Cusco es muy difícil. Jugar en la altura ante un buen equipo es doblemente complicado. Pero esta vez jugaron con 13, porque es imposible que el árbitro haya visto penal. Esto fue un invento absoluto”, declaró, asegurando que la sanción fue incomprensible para todos los presentes en el estadio.

Barco insistió en que la jugada no tuvo ninguna infracción y cuestionó directamente la intervención del VAR. “No fue mano, no fue nada. Nadie sabía de dónde venía el invento. El árbitro no ve nada y es el VAR el que lo llama para revisar una jugada totalmente de fútbol, donde no hay forma de ver penal en ninguna cámara”, sostuvo, remarcando que el esfuerzo físico del equipo en la altura no fue recompensado.

Finalmente, el directivo crema apuntó contra la actitud del árbitro FIFA y dejó una dura reflexión. “Hicimos un esfuerzo inmenso y la única forma de que nos pudieran empatar era así. Hoy quiso ser protagonista y hoy no quiso que la ‘U’ gane”, sentenció Barco, dejando en evidencia el profundo malestar de Universitario por una decisión que sigue generando debate en el fútbol peruano.