Universitario de Deportes empató 1-1 ante Cusco FC por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, en un partido marcado por la polémica decisión arbitral de sancionar un penal en los minutos finales. La acción, cobrada por el árbitro Kevin Ortega tras revisión del VAR, generó una fuerte reacción en el cuadro crema, que sintió que se le escapó una victoria clave en condición de visitante.

