En días donde no está confirmada al cien por ciento la continuidad del técnico Jorge Fossati, el director deportivo de Universitario de Deportes, Álvaro Barco, se refirió justamente a dicha situación. El directivo señaló que antes de continuar con la planificación para la temporada 2026 deben asegurarse de estar totalmente alineados con el entrenador.

“La intención es planificar el 2026 con Jorge Fossati, pero hay que estar bien alineados; seguramente, hay cosas por corregir. A veces, cuando uno logra el campeonato cree que todo está bien y hay que considerar que el próximo año será mucho más difícil que este”, indicó Barco en L1Max.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

🎙️Álvaro Barco: "La intención es iniciar el 2026 con Fossati. Pero hay cosas por corregir y hay que considerar que el siguiente año será más difícil que este"#L1Radio



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/r41ZkwCPOO — L1MAX (@L1MAX_) November 25, 2025

Por otro lado, el dirigente recalcó que el trabajo del cuadro merengue tiene una estructura organizativa para sostener las el comando técnico con absoluta coherencia.

“Ha sido un campeonato arduo y los partidos no se ganan solo dentro de la cancha. Hay toda una planificación y existe un entorno que tiene que estar alineado para lo que quiere el comando técnico. Esto es básicamente lo que queremos por estos días: esperamos estar alineados en todo sentido para poder mejorar las cosas y, sin duda, facilitar, porque lo que expuso el equipo fue espectacular”, agregó.

¿Universitario enfrentará a Alianza Lima en Estados Unidos?

Álvaro Barco también se refirió a la posibilidad de llevar un clásico del fútbol peruano a Estados Unidos: “No está confirmado, pero ojalá que se dé porque es un partido súper interesante fuera del país”.

Por último, señaló que la ‘U’ tiene proyectado realizar la ‘Noche Crema 2026’ el 24 de enero, el mismo día que Alianza Lima haría la ‘Noche Blanquiazul 2026’ enfrentando al Inter Miami de Lionel Messi.

“La estamos planificando para el 24 de enero y, si bien todavía no tenemos el rival ideal, hay acercamientos para tener un equipo atractivo, porque se trata de nuestra ‘Noche Crema’ luego de conseguir el tricampeonato. Sin duda para nosotros será una fiesta espectacular y la intención es no modificar la fecha”, finalizó.