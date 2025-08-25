El Administrador de la ‘U’ criticó la programación del campeonato y que no se valore el esfuerzo de competir a nivel internacional.
Redacción EC
Redacción EC

y Alianza Lima no pasaron del empate sin goles el último domingo en el Estadio Monumental, por la fecha 7 del Torneo Clausura de la , en un partido con pocas ocasiones de gol y muchas tarjetas ante constantes fricciones en el campo.

Al respecto, el administrador de la ‘U’, Álvaro Barco, apuntó al desgaste de su plantel que el jueves por la noche jugó su partido de vuelta por Copa Libertadores ante Palmeiras en Brasil.

Jasson Curi Chang

“Queríamos ganar, pero no queríamos tampoco jugar en esta fecha. El equipo viene de hacer un esfuerzo muy grande físicamente, pero la Federación no lo entendió así, cree que los jugadores pueden jugar cuando ellos lo decidan”, dijo muy fastidiado.

“Felizmente la recuperación ha sido buena y no se ha sentido. Nos hemos visto mejor que el rival”, añadió.

La jugada más polémica del encuentro fue el gol invalidado a Álex Valera en el primer tiempo, por un fino fuera de juego revisado en el VAR.

En la segunda parte, Alianza Lima se quedó con 9 hombres, tras las expulsiones de Kevin Quevedo y Renzo Garcés.

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

