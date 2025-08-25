Universitario de Deportes y Alianza Lima no pasaron del empate sin goles el último domingo en el Estadio Monumental, por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, en un partido con pocas ocasiones de gol y muchas tarjetas ante constantes fricciones en el campo.
Al respecto, el administrador de la ‘U’, Álvaro Barco, apuntó al desgaste de su plantel que el jueves por la noche jugó su partido de vuelta por Copa Libertadores ante Palmeiras en Brasil.
“Queríamos ganar, pero no queríamos tampoco jugar en esta fecha. El equipo viene de hacer un esfuerzo muy grande físicamente, pero la Federación no lo entendió así, cree que los jugadores pueden jugar cuando ellos lo decidan”, dijo muy fastidiado.
“Felizmente la recuperación ha sido buena y no se ha sentido. Nos hemos visto mejor que el rival”, añadió.
La jugada más polémica del encuentro fue el gol invalidado a Álex Valera en el primer tiempo, por un fino fuera de juego revisado en el VAR.
En la segunda parte, Alianza Lima se quedó con 9 hombres, tras las expulsiones de Kevin Quevedo y Renzo Garcés.
