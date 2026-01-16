Tras una emotiva despedida por parte del club que le dio muchas alegrías y con el que consiguió cuatro títulos entre ellos la Copa Sudamericana, Lisandro Alzugaray, señaló que aunque le duele dejar LDU, es “un paso importante” para su carrera llegar a Universitario.

“No es fácil irte del club más grande de Ecuador al club más grande de Perú.”, dijo al canal de Youtube de LDU.

Alzugaray comentó, además que conversó con sus compañeros que Ezequiel Piovi y Adrián Gabbarini, quienes avalaron su decisión, y le dijeron que se iba por la puerta grande.

Así despidió LDU a uno de sus más grandes ídolos.

El argentino logró los campeonatos nacionales de 2023, 2024 y 2025, con Liga y, además, la Copa Sudamericana 2023, equipo en el que también estuvo Paolo Guerrero, quien ahora será su rival en la Liga 1.

Universitario de Deportes confirmó el fichaje del delantero argentino para la temporada 2026.

El atacante de 35 años deja LDU Quito tras un acuerdo con la dirigencia crema y se sumará al plantel que dirige Javier Rabanal, con la intención de reforzar el ataque tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.