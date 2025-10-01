Anderson Santamaría no anotó en el Universitario vs. Alianza Atlético, pero fue el mejor de la cancha. Tras la victoria por 2-0, el defensor crema recordó su llegada al club y aseguró que tomó una gran decisión en su momento.
“Disfruto el día a día. Tome una buena decisión. Es un grupo muy sano. Desde el primer día que llegué lo dije. Voy a aportar lo mejor de mí”, expresó Santamaría frente a las cámaras de Liga 1 MAX.
El zaguero destacó la competencia que hay en la interna del plantel con Aldo Corzo y Williams Riveros. “Ahorita me está tocando jugar. Cuando le tocó a Aldo, o apoyé. Cuando le tocó a Williams, lo apoyé. También dije que la competencia interna nos iba a hacer mejor a todos y hoy se está dando eso”, comentó.
En otro momento, recordó cómo se hizo hincha de la U cuando era niño. “De muy chico iba a la Trinchera. Mi mejor amigo veía todos los partidos de la U y por ende yo también los veía. Vivir el día te enamora cada día más”, apuntó.
Santamaría fue clave en defensa y una solución para el técnico Jorge Fossati. La U lidera el Torneo Clausura con 27 puntos y va a paso de campeón de la Liga 1.
