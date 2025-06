Andersón Santamaría, tras jugar ocho temporadas en el extranjero, fichó por el vigente campeón del fútbol peruano, Universitario de Deportes y compartió sus sensaciones en esta nueva etapa.

“Muy feliz de estar estos primeros días en un club tan importante como es Universitario, con mucha responsabilidad, sé a dónde vengo, vengo a sumar lo mejor de mí a un grupo ya estructurado”, dijo en entrevista al canal oficial del la ‘U’.

“Vengo a asumir el reto, a volverme otra vez competitivo, quiero ganar cosas en la institución. No vengo de paseo, vengo a luchar por un puesto y a ganar cosas importantes para el club”, añadió el futbolista de 33 años.

Por otro lado, comentó que el entrenador crema Jorge Fossati lo ha utilizado tanto de defensor como de volante de primera línea.

“El profesor en selección me utilizó de último hombre, de stopper por derecha, en la práctica me ha utilizado de volante de contención. En la posición que me ponga voy a dar lo mejor de mí para cuando llegue mi momento demostrar que estoy preparado para jugar en Universitario”, finalizó.

