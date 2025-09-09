El Director Deportivo de la ‘U’ destacó que se trata de un “jugador diferente”.
El Director Deportivo de la ‘U’ destacó que se trata de un “jugador diferente”.
Redacción EC
Redacción EC

En las últimas semanas se especuló sobre la posibilidad de que el seleccionado nacional fiche por , vigente bicampeón de la Liga 1 Te Apuesto.

LEE TAMBIÉN: ¡Hasta el final! Así fue el banderazo blanquirrojo previo al choque ante Paraguay por Eliminatorias | VIDEO

Pese a que los inicios de ‘La Culebra’ fueron en Alianza Lima, no descartó, en una entrevista, jugar en el clásico rival.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Jasson Curi Chang

Consultado por este tema, el director deportivo de la ‘U’, Álvaro Barco, fue muy firme en su respuesta ante la expectativa no solo del hincha crema, sino también de la selección.

“Es un jugador diferente, pero habría que evaluar si un futbolista de esa magnitud tiene posibilidades de venir a un club del Perú, estamos hablando presupuestalmente”, dijo a ‘Pase Filtrado’.

MIRA: Álvaro Barco sobre Alianza Lima: “Existe una rivalidad que genera mucho fanatismo, pero en algún momento tendremos que poner esto en orden”

“Esta administración tiene una responsabilidad absoluta con el tema financiero”, añadió el directivo.

En esa línea, remarcó que ya ha vivido esa “etapa donde el fanatismo complica a la institución, por eso no estamos para hacer locuras. Toda decisión deportiva debe tener un sostenimiento que no hipoteque al club”.

Actualmente, Carrillo no se encuentra con la selección peruana debido a una lesión, pero es una pieza clave en el Corinthians de la Serie A de Brasil.

MIRA: Kenji Cabrera: los increíbles días del samurái que aprende de una leyenda como Müller en Vancouver

Cabe mencionar que Universitario ganó el Torneo Apertura y busca el tricampeonato nacional, luego de quedar fuera de la Copa Libertadores.

Este fin de semana viajará a Arequipa para enfrentarse al siempre complicado FBC Melgar, que tiene a Juan Reynoso como flamante entrenador.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC