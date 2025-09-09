En las últimas semanas se especuló sobre la posibilidad de que el seleccionado nacional André Carrillo fiche por Universitario de Deportes, vigente bicampeón de la Liga 1 Te Apuesto.
Pese a que los inicios de ‘La Culebra’ fueron en Alianza Lima, no descartó, en una entrevista, jugar en el clásico rival.
Consultado por este tema, el director deportivo de la ‘U’, Álvaro Barco, fue muy firme en su respuesta ante la expectativa no solo del hincha crema, sino también de la selección.
“Es un jugador diferente, pero habría que evaluar si un futbolista de esa magnitud tiene posibilidades de venir a un club del Perú, estamos hablando presupuestalmente”, dijo a ‘Pase Filtrado’.
“Esta administración tiene una responsabilidad absoluta con el tema financiero”, añadió el directivo.
En esa línea, remarcó que ya ha vivido esa “etapa donde el fanatismo complica a la institución, por eso no estamos para hacer locuras. Toda decisión deportiva debe tener un sostenimiento que no hipoteque al club”.
Actualmente, Carrillo no se encuentra con la selección peruana debido a una lesión, pero es una pieza clave en el Corinthians de la Serie A de Brasil.
Cabe mencionar que Universitario ganó el Torneo Apertura y busca el tricampeonato nacional, luego de quedar fuera de la Copa Libertadores.
Este fin de semana viajará a Arequipa para enfrentarse al siempre complicado FBC Melgar, que tiene a Juan Reynoso como flamante entrenador.
