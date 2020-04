La idea de volver a Alianza Lima es algo que ilusiona a muchos jugadores de la actual selección peruana como äolo Guerrero, Jefferson Farfán y aunque suene sorprendente, André Carrillo. El atacante del Al-Hilal de Arabia Saudí confesó que sí sueña con el regreso a La Victoria pero no para retirarse, sino para pelear una Copa Libertadores.

El atacante de 28 años ha ido cumpliendo uno a uno sus sueños: jugar en el extranjero, llegar a la selección peruana y disputar un mundial con la bicilor. Pero tiene algunos pendientes: ser campeón con el equipo de sus amores y pelear en la Copa Libertadores, algo que no pudo cuando disputó el torneo en 2011.

"A mí me gustaría volver a jugar en Alianza pero no cuando tenga 35 o 36 años, en etapa de retiro. Lo que a mí me gustaría es estar allá físicamente pleno, joven, fuerte y con reacción para marcar la diferencia. Quiero competir en la Libertadores, pues cuando estuve jugué poco, era juvenil y no tenía responsabilidad”, aseguró el jugador de Al-Hilal en conversación con GOLPERU.

En la misma conversación el futbolista aseguró que en el actual equipo íntimo tiene varios amigos dentro de los que se encuentra Jean Deza a quien le dio un consejo en determinado momento. “Yo le dije que no pierda la oportunidad porque condiciones tiene para estar rompiéndola. Lo indebido no tiene que volver a hacerlo”, sostuvo.

Cabe destacar que André Carrillo inició su carrera en las divisiones menores de Alianza Lima y en el 2009 fue promovido al primer equipo, ese mismo año el equipo ‘blanquiazul’ logró el campeonato y logró clasificar a la Copa Libertadores 2010.

El futbolista también es uno de los jugadores que Ricardo Gareca suele convocar para vestir la camiseta de la Selección Peruana, fue uno de los titulares en la participación de la ‘bicolor’ en el Mundial Rusia 2018 y marcó un gol en la victoria sobre Australia.

