André Carrillo tiene nuevo técnico: Clarence Seedorf es anunciado como entrenador de Corinthians. (Foto: AFP)
André Carrillo tiene nuevo técnico: Clarence Seedorf es anunciado como entrenador de Corinthians. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

André Carrillo ya tiene nuevo entrenador. Corinthians decidió apostar por un nombre de enorme trayectoria internacional para intentar salir de su delicada situación y anunció a Clarence Seedorf como nuevo técnico. El neerlandés, de 50 años, reemplazará a Fernando Diniz y tendrá contrato hasta diciembre de 2027.

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