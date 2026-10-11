André Carrillo ya tiene nuevo entrenador. Corinthians decidió apostar por un nombre de enorme trayectoria internacional para intentar salir de su delicada situación y anunció a Clarence Seedorf como nuevo técnico. El neerlandés, de 50 años, reemplazará a Fernando Diniz y tendrá contrato hasta diciembre de 2027.
André Carrillo ya tiene nuevo entrenador. Corinthians decidió apostar por un nombre de enorme trayectoria internacional para intentar salir de su delicada situación y anunció a Clarence Seedorf como nuevo técnico. El neerlandés, de 50 años, reemplazará a Fernando Diniz y tendrá contrato hasta diciembre de 2027.
El exfutbolista volverá así a Brasil, país que conoce por su etapa como jugador de Botafogo entre 2012 y 2013. Ahora afrontará un desafío completamente diferente desde el banquillo. “Asumir este desafío es un honor, pero también una enorme responsabilidad. Estoy aquí para dar todo de mí y construir un equipo que luche por cada pelota, cada minuto y cada victoria”, expresó Seedorf.
La contratación también fue respaldada por el presidente del club, Osmar Stabile, quien explicó las razones que llevaron a la dirigencia a elegir al neerlandés. “Es una alegría enorme poder contar con un profesional de la dimensión de Seedorf. Tomamos nuestra decisión sobre la base del perfil de trabajo que imaginamos para Corinthians y estoy seguro de que él y su cuerpo técnico nos ayudarán a superar este momento, afirmó.
Clarence Seedorf é o novo treinador do Corinthians! 🏴🏳️ Técnico neerlandês chega ao Timão com contrato válido até o fim de 2027. Seja bem-vindo, Seedorf! 👊🏼 Saiba mais 👉🏼 https://t.co/EBWxRajFoZ #BemVindoClarenceSeedorf #VaiCorinthians https://t.co/KSwENOc7Pq— Corinthians (@Corinthians) October 11, 2026
Seedorf no estará este domingo en el banco ante Palmeiras, debido a que recién viajará a Sao Paulo en los próximos días junto con su cuerpo técnico. El equipo será dirigido de manera interina por William Batista, entrenador de la Sub 20, mientras el nuevo técnico prepara su desembarco en el plantel profesional.
El reto será mayúsculo para Seedorf: Corinthians marcha en el puesto 16 en el Brasileirao, acumula siete jornadas sin ganar y se encuentra cerca de la zona de descenso. Además, quedó eliminado de la Copa Libertadores y la Copa de Brasil, por lo que el neerlandés deberá conseguir una reacción inmediata en un equipo que también había evaluado a técnicos como Ramón Díaz, Luis Zubeldía, Sebastián Beccacece, Juan Pablo Vojvoda y Javier Mascherano.
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