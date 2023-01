El verde y finamente cortado césped del King Fahd Stadium, ubicado en Riad, capital de Arabia Saudita, será el escenario de la posible última batalla entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ese lujoso estadio donde el Barcelona goleó y humilló en juego al Real Madrid este domingo para proclamarse campeón de la Supercopa de España, albergará el duelo por el trofeo amistosos Riyadh Season Cup, una copa que disputará el PSG de Leo, Neymar y Mbappé, contra un All Star de Al Nassr -el nuevo equipo de CR7- y Al Hilal, el club del peruano André Carrillo.

Y sí, la ‘Culebra’ tiene todo para ser parte de ese histórico partido amistoso. André llegó al Al Hilal en julio de 2018, después de Rusia 2018, el último mundial de la selección peruana. Arribó como cedido por el Benfica, como una apuesta. Pero hoy tiene contrato hasta 2024 y es una de las figuras del equipo con el que ya ganó nueve títulos. Por eso, es muy probable que sea partido de los elegidos para enfrentar a los poderosos parisinos.

Comandados por Marcelo Gallardo, el exitoso técnico argentino que fue invitado para sentarse en el banquillo de los árabes; el mix de los mejores equipos del país buscará quedarse con el triunfo este jueves 19 de enero desde el mediodía. Probablemente sea también el debut esperado de Cristiano Ronaldo. El portugués no ha podido estrenarse con su equipo por cargar con una sanción de dos partidos -ya los cumplió- por un incidente que tuvo cuando jugaba en el Manchester United.

Ningún peruano ha jugado con Cristiano Ronaldo. Lo han enfrentado, sí. Pero Carrillo será el primero en compartir vestuario con el segundo máximo ganador de Balones de Oro (5), solo por detrás de Messi. Y no será la primera vez que un compatriota vista los mismos colores que algún crack de época. A continuación repasamos los más resaltantes.

Los peruanos y los cracks

En la década del 70, la era dorada de nuestro fútbol, Perú era una fábrica de cracks. No éramos potencia, pero sí respetados. Y eso quedó demostrado el 31 de octubre de 1973 en el mítico Camp Nou. En el estadio del Barcelona se jugó un partido benéfico entre una selección de América contra una de Europa a la que el propio club, en un artículo publicado en 2018, llamó “I Día Mundial del Fútbol”.

En ese partido lleno de leyendas estuvieron tres peruanos y uno de ellos fue el capitán, el Capitán de América. Héctor Chumpitaz ©, Teófilo Cubillas y Hugo Sotil compartieron vestuario con Miguel Ángel Santoro, Quique Wolf, Víctor Espárrago, Rivelino, Brindisi, Paulo César y más. Y eran dirigidos por Enrique Omar Sívori, el Maradona de los sesenta.

Ellos enfrentaron a los europeos comandados por Johan Cruyff y Eusebio, quienes fueron acompañados por Bene, Asensi y Pirri. Es decir, estrellas de la época, cracks capaces de llenar un estadio capacitado para 90 mil personas solo con su nombre. Y ahí estuvieron tres peruanos.

De hecho, el propio Sotil fue compañero de Cruyff. Bueno, más que compañeros, amigos y compadres. El emblema del “Fútbol Total” fue en vida el padrino de Johan, uno de los hijos del Cholo, al que le pudo incluso su nombre. Don Hugo no fue el único en compartir campo con una estrella. Ramón Mifflin fue amigo de Pelé y jugaron juntos en Santos. El peruano era tan bueno que el propio O’Rei le pidió que juegue con él en Cosmos de Estados Unidos. “Me decía ‘Chanchita’ porque me veía gordo, y me enseñó a hacer goles”, recordó en una entrevista el ‘Cabezón’.

El Cholo Sotil con camiseta del Barcelona.

A fines de 1997, Nolberto Solano tomó sus valijas, se subió a un avión y partió rumbo a Buenos Aires, Argentina. Había llegado hasta la final de la Copa Libertadores con Sporting Cristal, por lo que Boca Juniors decidió ficharlo. En La Bombonera lo esperaba Diego Armando Maradona, ya campeón del mundo, ya leyenda. En su primera práctica, Ñol le pidió al ‘Bambino’ Viera, entonces técnico del Xeneize, patear algunos tiros libres. Su excelsa pegada “enamoró” al Pelusa. “¿'Bambi’, de dónde sacaste este negrito? El peruanito le pega como los dioses”, le dijo el Diego al DT. Desde entonces, Solano sería su protegido.

Entre fines de los 90 y la primera década del 2000, el fútbol alemán le abrió las puertas al Perú. Claudio Pizarro fue el primero en cruzar el océano Atlántico para jugar en el Werder Bremen de la Bundesliga. Luego sería fichado por el poderoso Bayern Múnich en el que compartió campo de juego con cracks como Oliver Kham, Rooy Makay y Michael Ballack. Paolo Guerrero, que llegó a las inferiores del club bávaro, también corrió con esa suerte, incluso siendo entrenado por Gerd Müller, uno de los ídolos máximos del fútbol teutón y mundial. De hecho, el ‘Depredador’ jugó junto al neerlandés Ruud Van Nistelrooy en el Hamburgo y vio crecer a Vinicius Junior en el Flamengo.

En 2008, Jefferson Farfán llegó al Schalke 04 para dejar su nombre en la historia. La ‘Foquita’ arribó al club minero y se encontró con Carlos Zambrano (instalado ahí desde 2006 en las inferiores). El ‘10′ llegó a hacer paredes y celebrar goles junto a Raúl González Blanco, uno de los máximos goleadores en la historia del Real Madrid. También jugó con Neuer y Julián Draxler.

Farfán entrenando junto a Raúl. (Foto: Germán Falcón / GEC)

Cristian Benavente nació en Alcalá, España, e hizo divisiones menores en el Real Madrid. El ‘Chaval’ compartió equipo con el brasileño Casemiro, fue dirigido por Zinedine Zidane y José Mourinho lo llevó a entrenar con el primer equipo en el que trabajó junto a Gareth Bale y Cristiano Ronaldo. Aunque no pudo debutar nunca con los galácticos y hoy juega en Alianza Lima.

Yordy Reyna salió de Alianza Lima como una de las más grandes promesas de los últimos años. El delantero se fue al RB Leipzig de Austria en 2013. En Europa, el peruano hizo paredes con Sadio Mané, quien se convertiría en estos días en uno de los mejores delanteros del planeta ganando una Champions con el Liverpool y hoy en el Bayern Munich. La ‘Magia’, por su parte, pasa sus días en la Major League Soccer.

Yordy felicitando a Mané por la Copa de África.

La MLS, justamente, es una liga que no solo mejora a pasos agigantados su competitividad, sino que también recluta cracks. El portugués Nani fue uno de ellos. Figura en el Manchester United, Nani llegó al Orlando City y jugó junto a Pedro Gallese.

--