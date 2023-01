Alianza Lima oficializó a su último refuerzo extranjero ante la prensa. Andrés Andrade, quien llega procedente de Atlético Nacional, tendrá su primera experiencia en el fútbol peruano y estas fueron sus primera impresiones.

“Quiero agradecer a los directivos y a ‘Chicho’ por venir a este gran club. De Alianza Lima conozco que es el equipo más grande del Perú y no dudo que tenemos un gran equipo para trascender en la Copa Libertadores y lograr el Tri”, declaró el ‘Rifle’.

“De este plantel de Alianza Lima, conozco a Sabbag porque lo enfrenté varias veces, Hernán (Barcos) que es un histórico, Peruzzi..., pero poco a poco vamos a comprendernos con todos”, agregó.

Posteriormente, se refirió a los objetivos con el equipo ‘Blanquiazul’. “El objetivo es salir campeón rápido de la liga para asegurar un cupo en la gran final y luego dar un golpe de autoridad para pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pensar solo en ganar un partido en Copa no es una visión ganadora”.

Luego, habló de sus habilidades. “Yo me considero un líder dentro de la cancha, soy pasador, de buen remate y me gusta dejar en buena posición para que mis compañeros anoten. Puedo jugar de doble cinco, de ‘10′ y de extremo. El ‘profe’ me dijo que quiere fútbol en la mitad del campo”.

Finalmente, confesó por qué se animó a venir al Perú. “Por suerte tuve varias opciones, pero tenía la ambición de volver a salir de mi país para competir a nivel internacional. Me gustan los retos y créanme este es un muy importante para mi carrera”.