Alianza Lima presentó a su plantel 2023 en la Tarde Blanquiazul y Matute lució un marco espectacular de principio a fin. Esto sorprendió a todos los refuerzos del cuadro íntimo, sobre todo a Andrés Andrade.

Luego del partido contra Junior de Barranquilla, el volante colombiano dijo estar encantando con la hinchada de Alianza Lima.

“Fue un lindo espectáculo, la hinchada me dio un recibimiento espectacular. Me encantó, me hicieron sentir como familia y eso es muy importante”, comenzó diciendo para Ovación.

“Más de dos meses que no jugaba, apenas llevo tres días entrenando. Disfruté de la hinchada, me sentí muy bien en el campo y voy a trabajar para llegar a punto cuando inicie el torneo”, añadió el mediocampista ofensivo.

Cabe mencionar que Andrés Andrade debutó con camiseta de Alianza Lima en la Tarde Blanquiazul y mostró un gran desempeño.