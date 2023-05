Andrés Andrade llego este año a Alianza Lima procedente de Atlético Nacional, tras el pasar de los partido, el ‘Rifle’ ha sabido ganarse un lugar dentro del 11 de “Chicho” Salas, que al parecer lo mantendrá en el equipo titular que enfrente a Atlético Mineiro por Copa Libertadores.

En una entrevista con el programa de Youtube, ‘Sin Cassette’, el colombiano recordó su paso por la selección de su país y quedó al borde de las lágrimas, tras ver su foto con la camiseta puesta.

“Da nostalgia ver la foto, porque siempre fue el sueño mío jugar para mi selección. Cuando lo cumplí, ha sido lo mejor que me ha pasado, jugar para mi selección”, expresó el ‘Rifle’.

Posteriormente, habló de su partido ante Bolivia en La Paz. “Estaba teniendo un buen partido, pese a la altura, no sé si por las ganas o costumbre de jugar en altura, no la sentía, David Ospina me dice ‘te la voy a tirar todas a ti porque estás corriendo’. En velocidad y en cambios de ritmo le ganaba a los bolivianos. Tuve dos jugadas para anotar”.

“Hago un esguince de grado 3, se me rompieron algunos ligamentos, el doctor me decía que salga y yo le respondía que no. Seguí corriendo cojo, acabé el partido, me desconvocaron, mentalmente sufrí mucho, me mató”, finalizó.