Andrés Andrade fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Alianza Lima ante su gente el último domingo 08 de enero en la ‘Tarde Blanquiazul’, los fanáticos recibieron con aplausos al colombiano, quien en los pocos minutos que jugó, demostró que puede aportarle mucho a los ‘íntimos’.

“Ya me habían hablado del hincha y de la fiesta que se vive en Matute. El recibimiento que me dieron lo llevo en el corazón”, declaró el ‘Rifle’ para Fútbol Como Cancha’.

“El profe Chicho me llamó y me dijo que quería contar conmigo. En estos días, he podido conocer la forma en la que el profesor ve el fútbol, me parece muy bueno”, agregó.

“Soy un jugador que puede jugar en todas las posiciones ofensivas, pero me trajeron para jugar por dentro y ser interior. Pero si el profe me pide jugar de delantero, se puede hacer”, expresó.

También se refirió a la posibilidad de que Cueva llegue a Alianza Lima. “Supe lo de Christian y sé que es un gran jugador. Si viene, le daría mucho al equipo para poder competir en un torneo internacional”.

Luego, opinó sobre Universitario de Deportes. “Sé que Universitario es el clásico rival y para mi los clásicos se tienen que ganar como sea. Son esos partidos especiales”.

Finalmente, se refirió a los objetivos que tiene con Alianza Lima. “Se ha hecho un grupo que no solo peleará por el torneo local, sino por también por la Copa Libertadores. Quiero que pasemos la fase de grupos y luego se verá”.