Andrés Calamaro volvió a protagonizar una inesperada postal que rápidamente llamó la atención de los hinchas de Universitario de Deportes. El reconocido músico argentino se encuentra en Lima, donde ofreció un concierto el martes 15 de septiembre, y durante su visita posó con la camiseta del cuadro crema.

La imagen fue compartida por Universitario a través de sus redes sociales y generó numerosas reacciones entre los aficionados del vigente tricampeón peruano. El club acompañó la fotografía con un breve mensaje dirigido al cantante argentino: “Siempre es un gusto, Andrés”.

Durante su estadía en Lima, Calamaro recibió una camiseta de Universitario y no dudó en posar con la indumentaria del equipo crema.

La fotografía rápidamente captó la atención de los hinchas de la ‘U’, especialmente por tratarse de uno de los artistas argentinos más reconocidos de las últimas décadas.

Universitario aprovechó la postal para compartirla en sus plataformas digitales y saludar al intérprete de canciones como ‘Flaca’, ‘Paloma’ y ‘Mil horas’.

“Siempre es un gusto, Andrés”, publicó el club junto a la imagen del músico con la camiseta crema.

Andrés Calamaro volvió a Lima para presentarse ante sus seguidores

El músico argentino llegó a Lima como parte de su actividad artística y ofreció un concierto ante sus seguidores. Su presencia en la capital también permitió esta particular aparición relacionada con Universitario.

Calamaro cuenta con una extensa trayectoria musical y es una de las figuras más reconocidas del rock en español. A lo largo de su carrera ha formado parte de grupos como Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez, además de desarrollar una exitosa etapa como solista.