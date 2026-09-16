Andrés Calamaro vuelve a acercarse a Universitario y posa con la camiseta del tricampeón. Foto: Universitario
Andrés Calamaro vuelve a acercarse a Universitario y posa con la camiseta del tricampeón. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Andrés Calamaro volvió a protagonizar una inesperada postal que rápidamente llamó la atención de los hinchas de Universitario de Deportes. El reconocido músico argentino se encuentra en Lima, donde ofreció un concierto el martes 15 de septiembre, y durante su visita posó con la camiseta del cuadro crema.

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