Álex Valera alcanzó el tricampeonato de la Liga 1 Te Apuesto con Universitario, siendo el goleador y figura del equipo crema que ganó su estrella 29.
Muchos lo consideran, con diferencia, el mejor delantero peruano de la actualidad y el último tiempo, aunque un exseleccionado nacional, Andrés Mendoza, no piense lo mismo.
Sobre la comparación con el ‘9′ crema, tuvo una fulminante respuesta y recordó su amplia trayectoria en el extranjero.
“¿Que Valera es mas que yo? No pues, primero que vaya a jugar a Europa. Yo lo respeto a Valera por lo que está haciendo acá. Si el hubiera estado en mi epoca, es un problema, no juega", dijo ‘El Cóndor’ a Willax Deportes.
Incluso se animó a darle un consejo: “Si yo fuera Valera, me quedo en el fútbol peruano”.
Sin duda son declaraciones bastante contundentes y debatibles en el, tal vez, mejor momento en la carrera deportiva del atacante de Universitario.
