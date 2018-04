Un gol de rabona le cambió la vida a Andrés Vásquez. Impulsado por el poder de YouTube, el futbolista con nacionalidad sueca y peruana se hizo conocido en nuestro país e, incluso, fue tentado para ponerse la camiseta de la selección peruana, sin embargo, el volante le dijo al llamado de 'Chemo' del Solar, por ese entonces técnico de la Blanquirroja.

Diez años de aquella negativa, 'Rabona' Vásquez se arrepiente. El ex jugador del FC Wil, de la segunda división de Suiza, actualmente sin club, se encuentra en Lima y conversó con el portal "Malmenor" acerca de su decisión de no jugar por la selección peruana cuando 'Chemo' era el entrenador.

"Cuando ‘Chemo’ vino a Suecia para hablar conmigo, me encontraba en una situación donde me iba a jugar a Suiza, era un nuevo club y yo quería ganarme el puesto para después ganarme un lugar en la selección. En ese tiempo la selección tenía problemas con el presidente y los jugadores salían a la discotecas. Mi intuición me decía que no era un proyecto serio y esa fue la peor clasificatoria de años. Por eso tuve razón en ese momento, aunque hoy pienso que debí aceptar jugar por Perú. Me hubiese gustado vestir la Blanquirroja", indicó el futbolista de 30 años.

Andrés 'Rabona' Vásquez reveló que su negativo cayó muy mal en 'Chemo' del Solar. "Recuerdo que muy rápido le dije que no en ese momento. Él me dijo que mi decisión podría traer consecuencias, pero posteriormente no pasó nada. Le incomodó y decepcionó mi respuesta".

Andrés 'Rabona' Vásquez con unos amigos jugando en una cancha de La Victoria. (Foto: Malmenor) (Foto: Malmenor)

El futbolista, con pleno conocimiento del balompié sueco, se animó a hablar del amistoso que sostendrá Perú frente a Suecia en Europa el próximo 8 de junio, previo a su debut en el Mundial de Rusia 2018.

"He jugado con casi todos lo de Suecia, porque es mi generación. Te puedo decir que va a ser un buen partido y justamente le conviene a Perú por el juego parecido que tiene con Dinamarca, ya que tiene un fútbol parecido, así como Islandia. Además, es clave porque es su rival a vencer para avanzar a la siguiente fase de este torneo. Individualmente el equipo sueco no es bueno, prioriza mucho el juego colectivo", comentó Vásquez.

Finalmente, el popular 'Rabona' contó que está sin equipo debido a que "hasta el momento no hay ningún equipo que me haya ofrecido lo que yo quiero". Asimismo, Andrés Vásquez contó si tuvo ofrecimientos de clubes peruanos para jugar en nuestro país.

"Universitario y Cienciano fueron los clubes que se interesaron por mis servicios. El elenco cusqueño me hizo llegar un contrato, pero en ese momento yo quería quedarme en Europa. Juvenal Silva se comunicó conmigo unos años después de haber ganado la Recopa Sudamericana frente a Boca Juniors. Con respecto a la 'U' no fue nada serio", afirmó.