Después de su aventura en Estados Unidos que terminó con un final infeliz, Andy Polo volvió al Perú en marzo con graves acusaciones legales en su contra, pero ya con un nuevo club que le acogió a pesar de ello: Universitario de Deportes. La polémica se desató desde un inicio por las denuncias que carga el jugador en su contra y ha continuado hasta el día de hoy, ya con una sentencia civil.

Estas son cinco preguntas y respuestas para entender un caso tan controversial como lamentable.

***

1. ¿Desde cuándo y qué denuncia afronta Andy Polo?

Todo este caso empezó el 8 de febrero del 2022, cuando Génesis Alarcón, aún esposa de Polo, hizo pública su denuncia por violencia familiar contra el jugador. La mujer se presentó ese día en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ y contó los detalles de las agresiones que sufrió en varias ocasiones por parte del futbolista. “Me jaló el cabello, me caí al piso, me metió un cachetada y me puso el ojo morado”, narró.

Alarcón, con audios e imágenes que se difundieron como pruebas en el programa de Magaly, reveló que no solo ella padeció violencia psicológica y física, sino también sus hijos, que incluso -asegura- estuvieron desamparados por un tiempo.

“Él lo único que hizo cuando llegamos fue comprar víveres hace más de un mes, y no me dejó nada en efectivo. Hace dos semanas mis hijos estuvieron con tos, mi hija no paraba de vomitar, no tenía cómo movilizarme, lo único que hice fue vender mis zapatillas”, relató.

En mayo del 2021, Génesis ya había acusado a Polo en mayo del 2021 por violencia doméstica. Sin embargo, la acusación no trascendió. “La primera denuncia nunca llegó a nada porque no se presentaron ninguna de las dos partes”, explica Alonso Contreras, periodista que reside en Estados Unidos y que ha seguido de cerca este caso desde un inicio.

La investigación continuó su curso desde que la esposa del jugador hizo público este lamentable caso y ya en marzo de este año se inició otra demanda (civil) por el mismo motivo en el país norteamericano. A partir de entonces, se presentaron distintas pruebas. Incluso, Génesis reveló unos nuevos audios en el que se le escucha pedir al futbolista que pare con la violencia física ejercida hacia ella delante de sus hijos.

Asimismo, en el camino, Génesis interpuso una demanda en el Perú contra Andy Polo por prestación de alimentos de sus dos hijos menores. Ante ello, la jueza del caso resolvió una asignación anticipada de alimentos a los hijos del futbolista de 2600 dólares, lo que debía ser depositado a la cuenta de la madre.

2. ¿Qué consecuencias trajo la denuncia en su contra?

Tras hacerse pública la denuncia, Portland Timbers notificó la situación a las oficinas de la Major League Soccer (MLS) y el 9 de febrero la liga estadounidense decidió suspender de toda actividad con su equipo a Andy Polo por las fuertes acusaciones de violencia doméstica en su contra. Dicha resolución se dio con efecto inmediato.

Pese a que un día después Andy Polo dio su descargo y se excusó señalando que las acusaciones de su esposa fueron declaradas infundadas anteriormente, no pudo evitar que el Portland Timbers le rescindiera su contrato. Incluso, el club lamentó no haber decidido su salida rápidamente al haber tomado conocimiento de estos maltratos desde un inicio. “Fue un fracaso de nuestra parte, y uno que nunca volverá a suceder”, señaló su comunicado.

Desde entonces, el futuro de Andy Polo quedó en el aire. Sin equipo y con la reputación por los suelos, difícilmente podía encontrar un nuevo destino. Casi todas las puertas se le cerraron.

Por su parte, Portland Timbers vio perjudicada su imagen por no haber actuado en el momento indicado. De hecho, la MLS abrió una investigación al club, al considerar que no se manejaron bien las denuncias.

Esto terminó provocando una importante multa de 25 mil dólares al Timbers, después de la investigación realizada por el bufete de abogados Proskauer Rose LLP por parte de la MLS.

Andy Polo envió comunicado refiriéndose a la denuncia de agresión de su expareja. (Foto: Difusión)

Solo un mes después, el extremo finalmente pudo encontrar un nuevo destino. Universitario le abrió nuevamente sus puertas y, después de casi seis años, Polo pegó la vuelta al Monumental en medio de graves acusaciones. De hecho, su debut tuvo que hacerse esperar un poco debido a su complicada situación legal, hasta que el 7 de abril el mismo club le dio el visto bueno para que jugara.

A partir de entonces, el extremo pudo disputar un total de 25 partidos en esta temporada, volviéndose un titular indiscutible, aunque solo marcó un gol (el de su debut). Incluso, fue premiado con una convocatoria en la selección peruana de Juan Reynoso para los amistosos contra México y El Salvador, pero una lesión le privó de viajar a Estados Unidos.

“Es un tema más personal, hemos preguntado, hemos averiguado, hemos investigado. El tema legal está más que resuelto. Es importante, y se los digo con el mayor respeto, que es mejor investigar, agotar todas las instancias de los detalles a salir a opinar, comentar o decir situaciones de repente que ni van a pasar”, dijo Reynoso sobre la convocatoria del atacante crema.

Así, Andy Polo llevaba su carrera con tranquilidad y sin muchos contratiempos en los últimos meses. Sin embargo, mientras se preparaba para afrontar el duelo clave de este domingo contra Melgar, una sentencia lo ha vuelto a poner en el mayor foco de atención, de manera negativa.

3. ¿Cuál es la sentencia ?

Después de todo lo que ha transcurrido en este tiempo, con pruebas, demandas, investigaciones, entre otros, la corte civil del condado de Multnomah, en Oregon (EE.UU), decidió sentenciar al futbolista con el pago de 600 mil dólares y una tasa anual de 9% de dicho monto a su esposa, Génesis Alarcón, por violencia doméstica.

Esta información fue compartida por el periodista Jeff Carlisle, de ESPN, en un tweet en el que además reveló el documento oficial.

“Esta sentencia no es del estado ni la corte federal, sino del condado, que viene a ser un distrito. Es un asunto civil, no un caso criminal. Por eso no ha perdido su residencia y puede entrar a Estados Unidos”, aclara Alonso Contreras al respecto.

Ahora bien, cobrar esta cantidad de dinero no será tan fácil. Sucede que hoy por hoy Andy Polo no reside en Estados Unidos, sino en nuestro país. Además, no tiene ningún vínculo económico con el país norteamericano en la actualidad, por lo que es poco probable que Génesis pueda beneficiarse de esa sentencia -al menos en el corto plazo- y de ello están al tanto sus mismos abogados.

“No va a poder cobrar, porque Polo no tiene bienes y no trabaja aquí en Estados Unidos. Por ende, no se le puede sacar de ningún lado, porque él no está adquiriendo dinero aquí. Quizás cuando pise Estados Unidos todas las deudas que tiene, si es que las tiene, pasaría al prestatario, quien puede venderlas, un carro o cosas así. Pero después, los 600 mil, la única manera que ella reciba la plata es que él mismo le pague o si tiene bienes, simplemente pasan al nombre de ella”, explica Contreras.

4. ¿Qué postura tomó y ahora toma Universitario?

En los primeros días de marzo, Universitario llegó a un acuerdo con Andy Polo para que sea su refuerzo en la Liga 1 2022 a pesar de las acusaciones en contra del jugador. Inevitablemente, la noticia de su fichaje desató la controversia y en medio de ello, la ‘U’ rechazó cualquier tipo de violencia y aclaró tener pleno conocimiento de la situación legal del nuevo integrante de su plantel.

“Para dicha contratación, se valoró la información que actualmente obra en los órganos de justicia del Perú y Estados Unidos, la misma que reveló que todo proceso penal se encontraba archivado. Por ello, el club optó por contratar los servicios del jugador”, apuntó la institución deportiva en su momento.

El 21 de marzo, el club crema lo presentó oficialmente como su nuevo refuerzo a través de sus redes sociales, pero horas después se difundieron más audios en el que se le escucha a Génesis pedir a Andy que pare con la violencia física ejercida hacia ella delante de sus hijos.

Jean Ferrari, administrador de la ‘U’, que desde un inicio respaldó a Andy Polo y su contratación en el equipo, realizó una conferencia de prensa, tras la difusión de los audios, para explicar la situación del extremo y dar a conocer la postura del club en el caso.

“No hicimos la evaluación mediática de lo que podía generar la contratación de Andy Polo. Hoy, nos vemos en una coyuntura. Nosotros al vernos expuestos en una situación de esta naturaleza, hemos ahondado en el tema de investigación”, señaló Ferrari.

“Hemos conversado con Andy y le hemos dado 15 días para que llegue a un entendimiento con su expareja. Él no la está pasando bien, la situación mediática lo afecta y esto repercute en la parte deportiva. Como institución le daremos todo el soporte para que concilie”, añadió.

A pesar de que gran parte de hinchas merengues e instituciones incluso gubernamentales de nuestro país -como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)- exhortaron en distintas oportunidades al club a “tomar acciones inmediatas” por los actos de violencia expuestos en los medios periodísticos, la ‘U’ decidió mantener a Polo en el equipo y no aplicarle ningún tipo de sanción mientras la investigación siga su curso.

Desde entonces, transcurrieron varios meses en los que este caso pasó a segundo plano. El nombre de Andy Polo resonó poco por situación legal y mucho por sus actuaciones deportivas en la prensa. Y el club no ha vuelto a pronunciarse sobre el tema.

De hecho, este Diario intentó comunicarse con los altos directivos crema para conocer si la postura de la ‘U’ había cambiado tras la reciente sentencia, pero no obtuvimos respuesta antes del cierre de esta nota. Se espera que en las próximas horas haya una comunicación oficial sobre el tema en las redes sociales. Pero no es seguro. Lo que sí es seguro es que el abogado del jugador declarará ante los medios de comunicación, según nos confirmaron fuentes internas del club.

5. ¿Qué acciones realizará Universitario tras la sentencia?

La pregunta del millón. Hoy por hoy, Andy Polo es uno de los jugadores claves de Universitario, pero su situación legal es bastante complicada y muchos exigen con razones justificadas que se le separe del club de forma inmediata.

Cuando la ‘U’ anunció su fichaje, se argumentó que el futbolista de 28 años no tenía ningún proceso legal abierto en ese entonces, de acuerdo a la investigación que realizó por su parte el mismo club, pero ahora el contexto es mucho más distinto, pues ya estamos hablando de una condena civil.

Además, en un inicio la institución crema aseguró que “rechaza categóricamente cualquier forma de violencia sea en el ámbito deportivo, político, social o familiar”, por lo que en ese sentido, ya con la sentencia a la mano, no son pocos los que esperan que la ‘U’ se rija en esa premisa y tome cartas en el asunto.

Sin embargo, lo cierto es que Universitario, según pudo conocer este Diario, aún no le ha comunicado ni advertido nada al jugador ni a su representante hasta el cierre de esta nota. De hecho, José Bartra, agente de Polo, considera que no debería haber ningún tipo de sanción del club por esta sentencia.

“El tema penal ya está cerrado en Estados Unidos. No es lo que se está informando así nomás. No debería haber ningún tipo de castigo de la ‘U’. Es un tema civil que se va a responder y neutralizar. Lo importante ha sido lo penal y ya está archivado”, nos dijo Bartra sin querer dar más detalles antes de que los abogados declaren ante los medios de comunicación.

Ahora existen muchísimas dudas sobre la posible renovación de Andy Polo con Universitario. Su contrato se pactó para todo el 2022 con opción de marcharse al extranjero si alguna oferta llegaba. Finalmente, no llegó ninguna oferta y hasta hace poco la ‘U’ tenía la intención de extender el vínculo contractual del jugador de cara a la próxima temporada. Pero todavía no hay nada seguro y menos con la reciente sentencia.

“Me quisieron ubicar. Lo que pasa es que yo he estado en Europa, he llegado recién hace unos días. Quedamos en hablar (sobre la renovación) cuando yo regrese. Ya estoy acá y de repente nos vamos a reunir en algún momento. No hay apuro”, confía el agente de Polo.