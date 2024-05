Fue, sin lugar a dudas, el mejor del partido ante los rimenses, de acuerdo al análisis de DT en el UnoxUno. Y es el mejor del Apertura, por lejos. Andy, con 29 años, está viviendo su mejor momento de su carrera en muchos años: lleva tres goles y siete asistencias este año. Tendríamos que retroceder hasta 2016, hace ocho años, para ver una mejor producción goleadora (cuatro tantos). Aquella vez como extremo, jugando más cerca al área rival, esta vez como carrilero, con más campo por recorrer.

“Quiero agradecer al equipo porque me da la libertad para atacar y defender”, señaló tras su partidazo ante Cristal. El nuevo Polo, el que reconvirtió el profesor Jorge Fossati sacándolo de la posición de extremo y colocándolo como carrilero, es el jugador más desequilibrante de la ‘U’. Se sabía, incluso, desde antes del partido. Lo había analizado Erick Delgado en una entrevista con este Diario. De hecho, el técnico Enderson Moreira intentó controlar esa banda derecha pero no lo logró. Según los datos de Opta, los cremas atacaron más veces por ese lado (38.2 %) que por el de Segundo Portocarrero (32.7%). Andy estuvo intratable.

Probablemente no existan dudas: Andy Polo es el mejor jugador en lo que va del Torneo Apertura. Por eso, analizamos junto a dos periodistas, un técnico peruano y un scout el por qué el jugador de Universitario es el mejor de todos.

Sus números hablan por sí solos

Andy Polo es el jugador más influyente de la U en ataque en la Liga 1: tres goles y siete asistencias en 15 partidos. Es decir, diez de los 28 goles que marcó el cuadro merengue nacieron desde los pies del carrilero. Lo sigue Edison Flores con cuatro tantos y cuatro pases gol. La diferencia, claro, es que el ‘Orejas’ es delantero.

“Es, por mucho, el mejor jugador del Apertura”, asegura Adrián Cabrejos, scout peruano y fundador de la recordada página “Embajadores Criollos”, especializada en darle seguimiento a los peruanos en el exterior hasta hace poco. “Su nivel es tan alto que creo que muchos nos cuestionamos si no es titular en la selección por encima de Luis Advíncula. Se come toda la banda derecha fecha a fecha y tiene un despliegue físico mayor al de cualquier futbolista de la Liga 1. Se evolución desde que pasó a ser carrilero es notable. Antes mucho le cuestionaban porque no daba mucho en ataque jugando como extremo, ahora es un tren bala que encara, pasa, centra, amaga, busca el remate. Arrancar de más atrás, sin tener la responsabilidad absoluta de marcar, como sí ocurre con un lateral, le dio libertad y eso se nota en la cancha”.

Andy es un jugador de todo el campo. Si influye en ataque, aporta en defensa. En lo que va del torneo, ha recuperado 4.7 balones por partido. Además, tiene ocho intercepciones de balón y dos bloqueos. Si bien es cierto tiene en Aldo Corzo una garantía en defensa, Polo no se queda con eso y también apoya.

Físicamente impecable

“Está en un gran estado físico. Tiene recorrido largo. Va y viene sin problemas. No deteriora su rendimiento en los 90 minutos”, analiza Javier Arce, entrenador peruano que ganó el Apertura 2019 con Binacional. Arce valora el recorrido de Polo, un carrilero que juega en todo el campo, se come su banda.

El mapa de calor de Andy en la temporada demuestra claramente la plenitud del futbolista de 29 años. Y eso lo refleja en números también, claro. “Por naturaleza es rápido, pero está sosteniendo ese alto rendimiento. Ha sido importante para la ‘U’ en muchos partidos, no solo por el encuentro ante Cristal. Polo genera situaciones, es rápido, juega en amplitud, define y asiste, y lo hace en cualquier momento del partido”, añade.

Decide casi siempre bien

“Tiene gol, pase gol, buen desborde y desequilibrio. Hace casi todo bien”, dice Eduardo Combe, periodista de L1Max. Andy ha jugado 15 de los 17 fechas, solo fue cambiado una vez. Es decir, rotó poco por buen rendimiento y porque tiene físico suficiente para aguantar partidos del torneo local y la Copa.

“Que sea de los que menos roten también ayuda porque lo ves más tiempo. Hoy, creo que por primera vez le está haciendo una competencia real a Advíncula. Y Lucho es un lateral que juega en Boca y es muy querido, y tiene muchos años en la selección. Pero Polo está ahí, a la par”.

