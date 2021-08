Conforme a los criterios de Saber más

Universitario de Deportes no solo perdió 2-1 ante Alianza Lima por la fase 2 de La Liga 1. Los cremas también perdieron a su técnico y es que Ángel Comizzo, tras la derrota, informó a los medios de comunicación que ya se había tomado la decisión de dejar el club. Una noticia que no sorprende en el conjunto estudiantil porque desde que llegaron las administraciones es complicado ver que un entrenador se quede dos temporadas seguidas.

“Esto no es por el resultado. La decisión en Universitario ya estaba tomada así haya ganado 5-0. Ya lo sabía. Quería llevarme una alegría. Ya nos despedimos y será hasta otra oportunidad. Yo no estaba más en el equipo desde el domingo. Tomaron la decisión de sacarme. Hicimos todo el esfuerzo y simplemente aguantamos hasta este partido. No quisimos perturbar al equipo porque estaba cerca del partido”, declaró Comizzo a RPP y Ovación tras el partido.

La suspensión de Gianluca Lapadula para el partido frente a Uruguay por Eliminatorias, obliga a Ricardo Gareca a buscar otras opciones para la delantera de la selección peruana. Paolo guerrero sería la principal opción para comandar el ataque nacional ante los charrúas. (Fuente: América TV)

Desde el 2012, Universitario se encuentra en proceso concursal. Desde aquel año hasta ahora, el club crema se volvió un deseado botín. En vez de mejorar, la ‘U’ se endeudó más y en casi 10 años solo se ha visto peleas por el poder y poco trabajo en la institución que solo logró un solo título nacional en el 2013. Luego cosechó fracasos tras fracasos.

Pensar en un plan deportivo en Universitario es una utopía. Una administración trae a un técnico, entra otra administración saca al técnico y pone al suyo. Es por eso que no se ven resultados positivos en tienda crema que es muy probable que vuelva sumar otro año sin títulos nacionales.

Desde que llegaron las administraciones temporales a Universitario en el 2012 han pasado 11 técnicos. Ninguno duró más de dos temporadas. Otros como José del Solar y Ángel Comizzo estuvieron hasta 2 veces bajo la dirección del equipo crema.

Ángel Comizzo es entrenador de Universitario desde junio del 2020. (Foto: AFP)

Técnicos peruanos

José del Solar fue el primer técnico en sufrir a las administraciones temporales. El técnico peruano estuvo dirigiendo al club crema desde la temporada 2010; sin embargo, cuando las cosas cambiaron en la ‘U’ decidieron echarlo.

En total, Chemo estuvo 21 meses al frente del cuadro crema en la que fue su última experiencia como técnico. Dirigió 66 partidos oficiales (se incluyen los seis encuentros de la Copa Sudamericana 2011), de los cuales ganó 21 (solo uno por penales), perdió 24 y empató 21.

José Luis Carranza volvió a dejar en claro que la amistad con 'Chemo' del Solar está rota. (Foto: GEC)

Pero fue Roberto Chale el técnico que más duró desde que llegaron las administraciones temporadas. El ‘Niño Terrible’ llegó al conjunto estudiantil en el año 2015 cuando estaba peleando por no descender. Aquel año no solo lo salvó de perder la categoría los clasificó al Copa Sudamericana del 2016.

Nadie confiaba en Chale pero realizó una gran temporada y así se ganó su renovación de contrato. En la temporada 2016, logró el Apertura formando un gran equipo con Raúl Ruidíaz, Edison Flores y Miguel Trauco. Sin embargo, en la segunda mitad del año se cayó porque estos jugadores dejaron el club crema. Aun así logró clasificar a la fase previa de la Copa Libertadores del 2017.

Lamentablemente no le fue bien en el 2017, además tuvo un fuerte problema de salud que le impedía ir a los entrenamientos. A eso se le sumó le eliminación en la Copa Libertadores ante Capiatá. Así en marzo de aquel año, tuvo que dejar el cargo. En total dirigió 74 partidos, ganó 31, empató 18 y perdió 25.

Otros técnicos peruanos que pasaron sin éxito fueron Oscar Ibáñez, Carlos Silvestri, Javier Chirinos y Juan Pajuelo . La mayoría de ellos estuvo como interino. No pudieron quedarse en el primer equipo.

​Roberto Chale se pronunció sobre posibilidad de dirigir a Universitario de Deportes

COMIZZO EL MÁS GANADOR

Ángel Comizzo, quién acaba de despedirse del club crema. Es el técnico extranjero que más duro desde que están las administraciones. Además, es al que más veces llamaron. Siendo en el 2013 la primera vez que llegó al club crema.

De hecho, el argentino es el técnico más exitoso que contrató una administración temporal porque logró el título nacional del 2013 y ganó el Apertura del 2020. Su primera etapa en Universitario fue la más exitosa; sin embargo, tuvo una salida que nadie esperaba.

Comizzo trabajó un equipo con mucho carácter en el 2013. Nunca negoció con la indisciplina y así encaminó a su equipo hasta la estrella número 26. Esto maquilló una gestión que estaba plagada de deudas. El título fue una cortina para que los hinchas no vean la realidad del club.

Pero todo se desdibujó al siguiente año. Comizzo pasó de ser querido a ser uno de los personajes más resistidos por el hincha de Universitario. En el 2017, contrató jugadores que nunca dieron la talla como Sebastián Luna, Gonzalo Soto y Dalton Moreia. Al técnico le timbraron del Morelia, agarró sus cosas y se fue.

En todo ese tiempo, Ángel Comizzo dirigió 52 encuentros logrando 23 victorias, 14 empates y 15 derrotas. Se fue por la puerta falsa el argentino. Pero tuvieron que pasar cuatro administraciones temporales y ocho directores técnicos para que el ‘Indio’ regrese al cuadro crema en el 2019.

Sebastián Fernández, Diego Guastavino y Miguel Ximénez, los uruguayos de la 'U' campeón nacional 2013. (Foto: El Comercio)

Aquella vez tomó el trabajo del interino Juan Pajuelo quien había cubierto el vacío que dejó la salida del chileno Nicolás Córdova. Comizzo agarró un fierro caliente porque Universitario estaba peleando en los últimos. El argentino le cambió la cara al club crema pero solo se resignó con clasificar a la Copa Libertadores.

Para aquel entonces, había entrado una nueva administración con Jean Ferrari como gerente deportivo. La “relación” solo duró hasta diciembre, porque Comizzo dejó el cargo y para la temporada 2020 contrataron a Gregorio Pérez. El “Indio” en su segunda etapa como técnico crema registró 22 partidos, 11 victorias, 7 empates y 4 derrotas.

Ángel Comizzo sacó campeón a la 'U' en el año 2013. (Foto: El Comercio)

Llegó la pandemia y Gremco entró como administración de Universitario. Decidieron no continuar con Gregorio Pérez y llamaron, una vez más a Ángel Comizzo para encarar lo que resta del torneo 2020. El argentino perdió la final ante Sporting Cristal, quedó último en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021, eliminado en la primera ronda de la Copa Bicentenario, fuera de la final de la Fase 1 y lejos del primer puesto en la Fase 2. Así se despidió el argentino. Otra vez por la puerta falsa.

Otro de los extranjeros que dirigieron a Universitario fueron el colombiano Luis Fernando Suárez, Pedro Troglio, Nicolás Córdova y Gregorio Pérez . Ninguno duró dos años consecutivos. Como ya es costumbre no los dejaron trabajar o los contrataban a mitad de temporada.

ENTRENADOR AÑO José del Solar

Nolberto Solano 2012 (14 partidos oficiales)

2012 (29 partidos oficiales) Ángel Comizzo 2013-2014 ( 52partidos) Carlos Silvestri 2014 interino José del Solar 2014 ( 26 partidos) Oscar Ibáñez 2014-2015 (21 partidos) Carlos Silvestri 2015 interino Luis Fernando Suárez 2015 ( 20 partidos) Roberto Chale 2015-2017 (74 partidos) Javier Chirinos 2018 interino Nicolás Córdova 2018-2019 (36 partidos) Juan Pajuelo 2019 interino Ángel Comizzo 2019 (22 partidos) Gregorio Pérez 2020 ( 11 partidos) Ángel Comizzo 2020 ( 52 partidos)

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO

Juan Carlos Oblitas se refirió al momento de la selección peruana previo a la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022. " Son fechas cruciales, nos jugamos gran parte de la clasificación" aseguró el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). (Fuente: América TV)