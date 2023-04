Luego de la derrota (1-2) de Deportivo Municipal vs. Universitario por el Torneo Apertura de la Liga 1 2023, Ángel Comizzo atendió a los medios de comunicación en una conferencia de prensa donde brindó sus conclusiones de lo sucedido en Villa El Salvador.

“Tengo que destacar lo que hizo este equipo. Por la intensidad, el trato con la pelota y la determinación que han mostrado en el campo. Así juega y entrena este equipo. Por eso tiene el respeto de los rivales. El equipo está en formación, pero mantiene una identidad clara”, dijo el estratega argentino.

Por otro lado, cuestionó duramente a Edwin Ordoñez, árbitro principal del cotejo. “Dirige muy mal. No está capacitado para este tipo de encuentros. Y me amonesta a mi arquero antes de los 15 minutos en una jugada que no tiene nada que ver”, apuntó Ángel Comizzo.

Finalmente, brindó unas llamativas declaraciones al recordar su paso por Universitario de Deportes.

“Estoy contento por haber pertenecido a Universitario. Soy un agradecido a ese club porque hemos salidos campeones nacionales, campeones del Apertura 2020, luego perdimos una final nacional y, también, llevamos al equipo a tres Libertadores. No hubo otro entrenador que haya logrado eso en la última década. Tienen que ganar bastante para poder superarme”, sentenció.

"ESTE EQUIPO DIO UNA MUESTRA MÁS DE HOMBRÍA Y DE FÚTBOL": Ángel #Comizzo destacó el partido de Municipal pese a la derrota ante #Universitario y criticó la actuación arbitral. pic.twitter.com/EU3reuX0RA — ESPN Perú (@ESPNPeru) April 17, 2023

Próximo partido de Deportivo Municipal

Los ‘Ediles’ volverán a tener acción en el Torneo Apertura de la Liga 1 2023 el próximo lunes 24 de abril cuando enfrenten a la César Vallejo en Trujillo.