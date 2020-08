Caído Gregorio Pérez, viva Ángel Comizzo. Y aunque no goza de gran popularidad, el ‘Indio’ se aseguró en su Currículo que volvió a ser técnico de Universitario de Deportes por tercera vez en su historia. Campeón nacional el 2013 y líder desde el banco de esa casi milagrosa y lejana campaña en el Clausura 2019 de la Liga 1 en la que casi obtienen el pase a los ‘Playoffs’, el entrenador argentino deberá bosquejar la fórmula que saque a los cremas del letargo de siete campañas sin levantar un título nacional.

Comizzo comenzó ganando. Arribó a Lima el 4 de julio, y cumplió el rigor de hacerse el test de COVID-19. Tras algunos rumores de síntomas y malestares, Ángel David venció las especulaciones y el 13 de julio se presentó en el Club Árabe Palestino para presentarse -otra vez- al plantel merengue. Dijo que pidió a Santillán, que tenía todo conversado con Millán, y que Succar siempre estuvo en su radar. También fue mesurado para hablar de los uruguayos que llegaron con Gregorio Pérez. Y hoy que los conoce, les brinda toda su confianza.

No es poco reconocer que en la vuelta del torneo peruano, el ‘Indio’ apostará por un once que estaba moldeando ‘Goyo’ a inicios de año entre Copa Libertadores y Liga 1: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Iván Santillán; Gerson Barreto, Armando Alfageme, Alberto Quintero, Alejandro Hohberg, Luis Urruti y Alexander Succar. A este equipo tendrá que sumarle la juventud -y sobre todo la bolsa de minutos- de jugadores como De la Cruz, Cabanillas, Aragón y Valverde.

¿Quién era? ¿Qué hizo? ¿Cómo se fue y cómo volvió el 2019? Altas y bajas del técnico en sus dos temporadas pasadas en el banco de la ‘U’.

La tribu del ‘Indio’

Lima, enero del 2013. Universitario no estuvo ni cerca de tentar el título nacional en las tres últimas campañas; en cambio, ha sufrido el revés más duro de su historia: es dominado por las administraciones temporales. No lo sabemos aún, pero esas manos ajenas al club se quedarán para exprimirle a la camiseta hasta la última gota de sudor. Y en Campo Mar comienza a tejerse la pretemporada con un nuevo técnico a la cabeza. Flaco, alto, cabello largo, nariz respingada, mirada desafiante. Ángel David Comizzo ha soltado una bomba en el mediodía de su presentación. “Me han dicho que hay similitud con River y es así. Por eso Alianza es como Boca, porque es el segundo grande del país”. Listo, bastó para ser portada a todocolor en los cuatro diarios deportivos que cubren la Liga 1 en el país.

Manos de arquero, acento de boxeador. En su época de jugador, Comizzo se había distinguido por su verbo provocador, y ahora como técnico no bajaría los cambios. "Los hinchas de River no entendemos cómo se puede ser de Boca. Pobrecitos. Nos ven siempre para arriba", tiró más de una década antes de su primer arribo al Perú.

La respuesta le llegó en clave de ironía a mediados de marzo. Wilmar Valencia, técnico de Alianza Lima, jugó con una pregunta de la prensa. “¿Comizzo? ¿Quién es Comizzo?”, afirmó. En Ate no hubo respuestas. Cuando le acercaron el video con las declaraciones, el ‘Indio’ no encendió ninguna fogata. Prefirió reírse, seguir su camino, armar el equipo que alinearía en el clásico en el Estadio Nacional. En ese Alianza-Universitario cayó por 1-0 (Yordy Reyna), y no hubo gancho de derecha en la conferencia post partido.

Tampoco habría respuestas cuando a finales de abril, el Cristal de Roberto Mosquera fue amplio superior en un 4-0 lleno de polémicas. Comizzo había sacado de la lista a Christofer Gonzales y Alexi Gómez por indisciplina, y un día después de la goleada sufrida un sector de la barra le hizo una visita inesperada al plantel.

Ángel Comizzo en su primer paso por Universitario de Deportes el años 2013.

En menos de medio año la 'U' de Comizzo era un tico, pero desde las tribunas le exigían que corra como un Ferrari. El cambio, digamos, el viraje de timón se comenzó a notar cuando Raúl Ruidíaz se echó el equipo al hombro a punta de goles. Al técnico crema, también, le tocó utilizar a los juveniles de su plantel. Guarderas, Chávez, Gómez, Gonzales, Olascuaga, Vargas y Romero se complementaron con la experiencia de Carvallo, Galliquio, Rainer Torres, ‘Toño’ Gonzales y Ximénez. Además, el aporte de los fichajes Diego Guastavino y Sebastián Fernández le dieron un respiro al ataque.

No tardaron en darse los resultados y cobrarse cuentas pendientes. El clásico en el Estadio Monumental fue victoria (1-0) con gol de ‘Canchita’ Gonzales. La revancha contra Cristal sería a la altura de la afrenta de principios de año. Un 3-0 que le costó el puesto a Mosquera, y dejó a los celestes en el mismo grupo que Real Garcilaso en las Liguillas que definirían a los finalistas en el Playoff. Comizzo, claro, aprovechaba el ascenso para plantarle cara a un enojado Rolando Chilavert tras un partido contra Inti Gas. “¿Quién sos?”, le dijo mientras lo miraba con extrañeza de arriba hacia abajo.

El título nacional en Huancayo confirmó el carácter de Ángel Comizzo y maquilló la gestión de una administración que sumaba nuevas deudas a Universitario de Deportes. El descalabro, hay que recordarlo, llegó con la planilla de fichajes en el verano del 2014. El campeón nacional mantuvo a la base del equipo, pero contrató a jugadores extranjeros que ahora engrosan la lista de ‘paquetes que pasaron por el fútbol peruano’. Encima, al técnico argentino le timbraron desde el Morelia de México, hizo maletas y se despidió del equipo en plena racha de malos resultados.

Así acabó la primera etapa de Comizzo en Universitario. Sin puntos en la Copa Libertadores (llegó Chemo del Solar para salvar el honor), sin victorias en el torneo local, sin el perdón de las imperdonables redes sociales.

Ángel Comizzo en Universitario Temporada 2013 Partidos dirigidos 47 Victorias 23 Empates 13 Derrotas 11 Goles a favor 67 (Goleador: Ruídiaz, 21) Goles en contra 43





Ángel Comizzo en Universitario Temporada 2014 Partidos dirigidos 5 Victorias 0 Empates 1 Derrotas 4 Goles a favor 1 Goles en contra 5

Comizzo, segunda parte

Para que Comizzo vuelva a ponerse el buzo de Universitario tuvieron que pasar cuatro administraciones temporales, ocho directores técnicos, tres presidentes de la República y una campaña que salvó a los cremas de irse al descenso, esa misma pesadilla que el ‘Indio’ no pudo evitar cuando se fue a Segunda con César Vallejo de Trujillo el 2017.

¿Cuál era el momento de Universitario a mediados del 2019? Los números no sostenían al chileno Nicolás Córdova en el cargo. Luego, Juan Pajuelo -técnico interino- consiguió un empate en Cusco ante Garcilaso, pero tenía como principal preocupación al equipo de Reservas. Entonces, la administración de Carlos Moreno echó mano de sus pocos contactos y a través de terceros llegó a Comizzo con un plan. El ‘Indio’ no le corrió a la propuesta, y fiel a su carácter puso el pecho desde su primer día de vuelta en la 'U'.

Lo que no estaba planeado era que a fines de julio del año pasado, la Junta de Acreedores sacaría del cargo a Moreno y compañía, y reintegraría a sus labores a la administración de los hermanos Leguía (Solución y Desarrollo). ¿Tambaleo la designación de Comizzo? Jamás. A pesar de que los nuevos directivos pusieron a Jean Ferrari al frente del cargo de gerente deportivo, nunca existió conflictos internos desde que asumieron -a la fuerza- a finales de setiembre.

Antes, Ferrari y Comizzo habían coincidido unos meses en Vallejo, y tras algunos desacuerdos, entraron en una disputa verbal a través de los medios. El reencuentro de ambos en Campomar hubiese sido la portada de los diarios deportivos, pero nunca sucedió. Ferrari decidió proteger y separar el tema deportivo del manejo del club. Cada uno en su cargo batalló hasta el final del Clausura que la 'U' peleó por conquistar hasta con cinco puntos de ventaja sobre Alianza Lima. Perder toda posibilidad al título nacional del 2019, también, le costaría el puesto al técnico.

Ángel Comizzo en Universitario Temporada 2019 Partidos dirigidos 22 Victorias 11 Empates 7 Derrotas 4 Goles a favor 20 Goles en contra 14

En la primera semana de diciembre, el discurso de la administración pasó de respaldar a dar por finalizado el vínculo de Ángel Comizzo con Universitario. ¿Existió reuniones? Sí. ¿Se planteó aumentos y objetivos? Sí. El desacuerdo estuvo en las cifras. Lo que vino después fue ver a Ángel Comizzo mostrando en público su molestia por no continuar al frente de la 'U'. Del lado de los directivos hicieron silencio y, en cambio, concentraron fuerzas para elegir a un entrenador de categoría. El escogido fue Gregorio Pérez.

Con ‘Goyo’ en el banco, Universitario dio pelea en la Copa Libertadores 2020, y hasta la paralización del torneo estaba pugnando por alcanzar el liderato. Con el experimentado director técnico, los cremas eran candidatos al título nacional, hasta que el viernes 12 de junio confirmaron que no continuará en el puesto por pertenecer a la población vulnerable en estos tiempos de pandemia por coronavirus.

Muerto Pérez. Viva Comizzo. La ‘U’ repuso en el puesto al director técnico con el que casi alcanza un milagro en el 2019, y que espera hacer del 2020 su año de la reivindicación merengue.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Fútbol Internacional: Karim Benzema y el deporte que probará cuando se retire del fútbol | VIDEO