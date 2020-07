Ángel Comizzo se convirtió en nuevo técnico de Universitario de Deportes tras la salida de Gregorio Pérez. El argentino volvió al club que dirigió en la segunda parte de 2019 y donde fue campeón en 2013. Esto le sirve como respaldo para afrontar lo que resta del torneo en un año que será distinto.

“Lo que hemos hecho en el 2013 y 2019, que no ha sido poco, ya que hemos logrado un título y llevado al equipo a dos Copa Libertadores. El año pasado hemos peleado el campeonato hasta el final. El trabajo que se realizó anteriormente hizo que la directiva vuelva a contratarme para esta temporada”, declaró Comizzo en GOLPERÚ.

En Universitario siempre existe la obligación de pelear por el título nacional y es algo que Comizzo lo sabe. Al frente tendrá un plantel que conoce a excepción de algunos nombres que se integraron para la presente temporada. Asimismo, el técnico también espera que puedan volver a entrenar en Campomar.

“El 95% del plantel sabe cómo pienso, cómo trabajamos y cómo jugamos. Es muy probable que le van a transmitir a los compañeros que no nos conocen (uruguayos) y creo que no habrá ningún tipo de inconveniente. Tenemos solo una manera de manejarnos”, aseguró. Acerca del lugar de entrenamiento dijo: “A mí me gusta que el equipo concentre ahí y es el espacio donde más cómodos nos sentimos. Los hinchas tenemos que pedirle a los dirigentes que de forma inteligente y madura puedan ceder las instalaciones”.

