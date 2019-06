Ángel Comizzo, durante su conferencia de presentación en Universitario de Deportes, pidió disculpas a los hinchas cremas por su abrupta salida del club en 2014. El entrenador argentino no reveló las razones de su alejamiento en esa temporada, aunque dijo que las personas que trabajaron con él conocen los verdaderos motivos de su repentina marcha.

Ángel Comizzo pide disculpas a los hinchas por su salida de Universitario de Deportes en 2014. (Foto: Francisco Neyra./GEC - Video: Gol Perú)

"Cuando me fui de Universitario, di una sola entrevista. Ustedes me conocen, soy bastante huraño con la prensa. En esa entrevista dije lo bien que me habían tratado, lo bien que lo había pasado en la 'U' y todo ello para mí fue un motivo de alegría. Se dijeron muchas cosas, pero la verdad la conocen muy pocos. Al hincha de la 'U', si en algún momento le hice sentir dolido o le causé algún malestar, le pido disculpas", dijo el flamante estratega.

Los jugadores de aquella época saben cuáles fueron los motivos (de mi salida). No voy a dar nombres, yo solo vine a trabajar", añadió Comizzo.

El DT argentino llegó al Perú en 2013 para dirigir a Universitario de Deportes y tuvo éxito: logró el campeonato nacional ese año.

En 2014, en plena campaña con los cremas, Comizzo se marchó del club y poco después fichó por el Monarcas Morelia de México.