Sus vidas siempre estuvieron separadas. Roberto Mosquera nació en Ibagué, Colombia, en 1956 y disputó el Mundial 78 y la Copa América 79 como delantero de la selección peruana. En 1962, Ángel Comizzo vio por primera vez la luz en la ciudad santafesina de Reconquista, Argentina, y ganó cinco títulos como arquero de River Plate. El destino los unió en una misma pasión y profesión: el fútbol. Primero vestidos de corto y con chimpunes, después dando indicaciones desde afuera con terno en Sporting Cristal o el buzo de Universitario. Y fue el fútbol peruano el torneo que los puso frente a frente, enfrentados.

Mosquera y Comizzo han chocado como técnicos diez veces: cinco victorias para el primero, dos para el segundo y tres empates. El último encuentro entre ambos ocurrió la noche de este martes en el Estadio Nacional. Un 2-2 con sabor amargo para un Cristal que iba arriba en el marcador por dos goles. Un empate agónico que se festeja en Ate por el gol de Alexander Succar a los 93′.

AÑO RESULTADO 2013 Sporting Cristal 4-0 Universitario 2013 Universitario 3-0 Sporting Cristal 2013 Universitario 0-1 Juan Aurich 2013 Juan Aurich 2-4 Universitario 2020 Sporting Cristal 1-0 Universitario 2020 Universitario 2-2 Sporting Cristal 2020 Universitario 1-2 Sporting Cristal 2020 Sporting Cristal 1-1 Universitario 2021 Universitario 0-1 Sporting Cristal 2021 Sporting Cristal 2-2 Universitario

“Me equivoqué en todos los cambios, nos metimos demasiado atrás sin quitarle mérito a la ‘U’, que mejoró muchísimo con los cambios. No me pasa normalmente, muy esporádicamente. Y cuando me equivoco, lo digo ”, señaló el DT rimense haciendo un mea culpa por el resultado final.

Comizzo, por su parte, más allá de valorar lo hecho por sus dirigidos, declaró lo siguiente: “ demostramos cuál equipo es el que tiene carácter ”. Una frase con tono provocativo que ha caracterizado el cruce entre ambos entrenadores en el último tiempo, sobre todo luego de los incidentes en la final de la Liga 1 del 2020, en la que Cristal se impuso a la ‘U’ y se proclamó campeón.

En la segunda final disputada en el Estadio Nacional, el técnico argentino protagonizó una pelea con Augusto Rosell, preparador de arqueros del elenco bajopontino, quien le recriminó al DT por supuestamente decirle a sus jugadores “no tengan miedo, rómpelo” luego del ingreso de Christofer Gonzáles al campo.

“Yo le doy la espalda a ese tipo de conductas, porque tengo otra y porque todo mi país está viendo una final del torneo local, con el respeto y la galanura que millones de personas, que estaban viendo por TV, se merecen. No puedo defender esos niveles de peleas públicas, no me gusta estar inmiscuido en cosas que no están al lado del respeto. Yo hablo bien del rival, yo recibo mi medalla cuando quedo segundo”, dijo Mosquera días después en una entrevista con El Comercio. Comizzo no fue a recibir la medalla de subcampeón y no quiso declarar a la prensa en esos días.

Un nuevo cruce

En los últimos días de enero de este año, con la herida aún abierta por la final perdida, Ángel Comizzo accedió a una entrevista con GolPerú. Mientras trabajaba en la pretemporada de Universitario, el entrenador fue consultado por la ausencia de Alianza Lima en la Liga 1. Aún no salía el fallo del TAS (recién se conoció el 17 de marzo) y el cuadro íntimo, hasta ese momento, estaba en Segunda División. “Seamos honestos. Soy muy claro en mis apreciaciones. Creo que Cristal no está a la altura de Universitario y Alianza Lima . Para mí no. Es demasiado fuerte lo de la ‘U’ y Alianza como para ponerlo en el mismo nivel”, declaró.

En la misma línea, hizo una comparación con la importancia de los clubes argentinos. “Es como decir que Vélez Sarsfield o San Lorenzo van a estar a la altura de River Plate o Boca Juniors. Es imposible, a pesar de los títulos”, agregó dando paso a la polémica y críticas de distintos ídolos de Sporting Cristal.

Tras unos días en silencio, Roberto Mosquera decidió responder, aunque de una manera directa: “Cristal se funda muchos años después, es meritorio que en menos tiempo de vida se haya dado alcance, eso quiere decir que hemos hecho buenos pasos. Me ponía a pensar que todas las copas no tendrían importancia si no hubiéramos caminado por un lugar limpio, honrado, sin criticar a nadie, sin hablar del arbitraje, hay un camino que te lleva a las copas ”.

Cuando se le preguntó específicamente por las declaraciones de su colega, el DT dijo: “No voy a hablar al respecto, prefiero concentrarme en cosas importantes, la eterna rivalidad no va con nosotros. Yo represento a Sporting Cristal y cada cosa que digo tengo muy claro el camino del club y lo que se necesita decir o no. El país está cansado de rivalizar permanentemente”.

Otro Cristal-U que sacó chispas

Por la jornada 5 de la fase 1 de la Liga 1, Cristal se impuso por 1-0 a Universitario con gol de Alejandro Hohberg. El ex-futbolista del cuadro crema le dio la victoria a su nuevo equipo con un tanto de penal. Esta situación enojó mucho a Ángel Comizzo, que en medio del partido fue captado por las cámaras quejándose del árbitro principal Michael Espinoza.

“ Les dije a los dirigentes que no dejen que pongan a Espinoza de árbitro, les dije ”, se le escuchó decirles a sus colaboradores.

En el 2020, Comizzo ya tuvo problemas con Espinoza. Tras el partido ante Cantolao en la fase 2, el argentino dijo: “ Este árbitro no puede dirigir nunca más a la ‘U’, por favor, que nunca más dirija a la ‘U’ ”.

Tras el partido, Roberto Mosquera volvió a responderle al técnico crema. “Somos un equipo serio, responsable, que no habla mal de los árbitros ni insulta al cuarto hombre, estamos por otro camino y creo que Dios nos bendice”, indicó.

Los clásicos se juegan en la previa, en los 90 minutos y una vez finalizado el partido. Es así. Es el condimento que hace de estos partidos más atractivos. Comizzo y Mosquera lo saben muy bien.

