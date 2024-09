Alianza Lima no pudo sumar en el calor de Sullana ante Atlético Grau por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, pero el tema central es el penal cobrado a favor de los locales, que terminó con el gol de Patricio Álvarez.

El golero blanquiazul Ángelo Campos fue consultado por la prensa sobre el particular, al finalizar el encuentro en el Estadio Campeones del 36.

“No sé si fue penal o no, no he visto la jugada, me comentan y dicen que no fue. No sé cuál es la interpretación del árbitro para cobrar el penal, hasta ver la jugada”, dijo en declaraciones a Liga 1 Max.

“No sé que comentaron en vivo si es que fue o no fue penal. Pero vamos a ver la jugada, porque el tema es medio complicado”, agregó.

Por otro lado, destacó el juego del rival que lo exigió en varios pasajes del partido.

“Grau es un gran equipo, saben a lo que juegan, ya vienen años jugando juntos, y tienen una idea clara de jugar”, dijo Campos.