De la calle de Cotabamba en el centro de Lima a la intersección de las avenidas Isabel la Católica y Abtao, Alianza Lima y La Victoria siempre estuvieron unidos pese a nacer separados. En 1920, el club pasó a llamarse como se le conoce ahora -antes era Sport Alianza-. Ese mismo año, se fundó el populoso distrito. Siete años después, Alianza pasó a ser victoriano y hoy celebrará su aniversario número 121 desde el corazón del La Victoria: en el estadio Alejandro Villanueva, o Matute para los aliancistas.

Aunque la construcción empezó recién a fines de mayo de 1969, la historia del nacimiento del estadio Alejandro Villanueva arranca en 1951. Este año, el expresidente Manuel Odría decidió donar un terreno del estado ubicado en el corazón de La Victoria para la construcción del recinto donde Alianza Lima continuaría escribiendo en las páginas doradas de sus 121 años de vida institucional.

Debido a una serie de factores, sobre todo económicos, la obra del ingeniero uruguayo Walter Lavalleja se culminó recién en 1974, cinco años después. Según cuenta el propio club, “socios e hinchas se prestaron como mano de obra para terminarlo lo más pronto posible”.

Pero no fue la única ayuda. Los propios jugadores decidieron aportar para la construcción del recinto que albergaría al club de sus amores y que se inauguró el 27 de diciembre de 1974. “Nosotros queríamos tanto al club que colaboramos vendiendo los abonos cuando se iba a construir el estadio”, nos reveló don Víctor ‘Pitín’ Zegarra, ídolo de la institución aliancista, en una reciente entrevista con El Comercio junto también a Jaime Duarte.

En esos años, Zegarra y Duarte jugaban en Alianza Lima. De hecho, formaron parte del equipo que jugó en la inauguración del coloso ubicado en la intersección de las avenidas Isabel La Católica y Abtao. Fue un empate 2-2 ante Nacional de Uruguay. Además, fueron bicampeones en 1977 y 1978.

“Muchos no saben que este estadio, que ahora se ve tan lindo y lo van a seguir arreglando, era un campo lleno de piedras, tierra y un poco de pasto. Antes de los entrenamientos teníamos que sacar las piedritas para poder entrenar tranquilos, pero parece que en la noche crecían más porque al día siguiente habían más piedras, ja ja ja”, recordó Zegarra.

Otra de las anécdotas contadas para El Comercio fue cuando los ídolos recordaron lo que pasó tiempo después de que Matute haya sido construida. “Después de todo, un dirigente nos juntó en el medio del campo para decirnos que no había dinero para concentrar en un hotel, pero un empresario se había ofrecido a implementar el camerino en el que nos cambiabamos como un dormitorio. Todos juntos durmiendo con un solo baño. ¿Crees que había alguien molesto? No, lo tomamos como una pijamada. Estábamos contentos y así mismo salíamos a jugar. La gente se sorprendía y hasta pienso que los hinchas del clásico rival se quedaban admirados. Así jugábamos, con alegría y eso le transmitíamos al público y ellos gozaban. ‘¿Quién va a jugar?’, preguntaban. ‘Alianza’. Y así no fueran hinchas iban igual al estadio”, contó ‘Pitín’.

Jaime Duarte y Waldir Sáenz acompañaron ayer a Jefferson Farfán, en su presentación oficial en Matute en marzo del 2021. (Foto: Alianza Lima).

“No dormíamos bien, es lógico. Sin aire acondicionado, todos juntos y un solo baño. Pero nosotros no podíamos salir al campo a decir que habíamos dormido mal. Nada. Cuando estábamos en el campo todo eso queda fuera. Lo dábamos todo. Eso es Alianza Lima”, añadió Jaime Duarte.

Víctor Zegarra y Jaime Duarte, dos leyendas aliancistas vivientes, le dieron más que títulos al club que hoy celebra 121 años de vida. Le entregaron la vida misma y el esfuerzo ser parte de la construcción de la historia de Alianza Lima.

