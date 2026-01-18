En el marco del 491 aniversario de Lima, conviene recordar a algunos clubes históricos de la capital que brillaron en el fútbol peruano y que hoy quedaron en el olvido o lejos de la élite. Uno de los más antiguos es Ciclista Lima, fundado el 22 de diciembre de 1896, considerado pionero en los albores del balompié limeño. Aunque jugó en la antigua Primera División y ganó varios campeonatos de Segunda División, actualmente milita en la Copa Perú, lejos de los reflectores de la máxima categoría.

Otro nombre ilustre fue Club Atlético Defensor Lima, nacido el 31 de julio de 1931 en Breña. El club llegó a lo más alto del fútbol peruano al consagrarse campeón nacional en 1973 y representar al país en la Copa Libertadores 1974, donde alcanzó instancias importantes. Con el tiempo, la mala gestión y problemas económicos terminaron relegándolo de la Primera División y hoy compite en ligas distritales.

Un caso emblemático de gloria y caída es el de Mariscal Sucre, fundado el 1 de septiembre de 1925 como Sucre FC y renombrado en 1951, que llegó a ser uno de los clubes más competitivos de Lima. Ganó la Primera División en 1944 y 1953, protagonizando clásicos barriales y rivalidades memorables. Sin embargo, tras sucesivos descensos y la desaparición de torneos formales de ascenso, el club se desintegró en la década de los 70 y dejó de competir profesionalmente.

Estos clubes reflejan la rica historia futbolística de Lima, una ciudad que no solo es cuna de los equipos más populares del país sino también de instituciones que una vez iluminaron estadios y barrios enteros. Su memoria, aunque ahora relegada a divisiones menores o al olvido, forma parte esencial del relato de aliento y pasión que caracteriza al fútbol limeño en su aniversario.