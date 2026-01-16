El gerente deportivo de Universitario de Deportes, Antonio García Pye, señaló que en el caso de la posible venta de César Inga, existe una suma de intereses que tienen que priorizar tanto el club como el jugador.

“Hay una suma de intereses que hay que priorizar, el club y el jugador, vamos a ver”, dijo a los medios.

“Tiene una muy buena actualidad -Alzugarray-. Se ha analizado bien, tenemos mucha confianza. Hay una suma de intereses que hay que priorizar: el club y el jugador -sobre posible salida de César Inga-“



Antonio García Pye, Director Deportivo de Universitario



🎥 @Landivar_renato pic.twitter.com/00UUbrLwR1 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) January 16, 2026

Pese a que se había informado que César Inga no era transferible por el momento ya que era un jugador importante para el plantel de Javier Rabanal, en las últimas horas se conoció que Sporting Kansas City había entrado en conversaciones con la ‘U’ para conseguir su fichaje.

Además, se especula que un club de Inglaterra también habría puesto los ojos en el jugador crema, por lo que se mantiene la expectativa sobre su futuro.

De otro lado, García Pye comentó que la contratación de Lisandro Alzugaray “se ha analizado bien” por lo que tienen mucha confianza en que logrará un buen desempeño en la ‘U’.