César Inga, Mejor jugador Sub 23.
Redacción EC
El gerente deportivo de , Antonio García Pye, señaló que en el caso de la posible venta de César Inga, existe una suma de intereses que tienen que priorizar tanto el club como el jugador.

“Hay una suma de intereses que hay que priorizar, el club y el jugador, vamos a ver”, dijo a los medios.

Pese a que que César Inga no era transferible por el momento ya que era un jugador importante para el plantel de , en las últimas horas se conoció que Sporting Kansas City había entrado en conversaciones con la ‘U’ para conseguir su fichaje.

Además, se especula que un club de Inglaterra también habría puesto los ojos en el jugador crema, por lo que se mantiene la expectativa sobre su futuro.

De otro lado, García Pye comentó que la contratación de “se ha analizado bien” por lo que tienen mucha confianza en que logrará un buen desempeño en la ‘U’.

