Antonio Spinelli, técnico de la selección peruana femenina, sobre el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol: “Estamos sorprendidos por el nivel”

El Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol llegó este domingo 6 de diciembre a su fin tras una vibrante segunda edición realizada en el CARFIP de Chorrillos, un espacio que durante varias semanas reunió a niñas de distintas partes del país con un mismo sueño: convertirse algún día en futbolistas profesionales. En una jornada repleta de emoción y talento, Villa Libertad Girls se coronó campeón, Ciclista Lima FC alcanzó el subcampeonato y Cruzeiro EC completó el podio en el tercer lugar.

La ceremonia final tuvo un invitado especial que llenó de ilusión a todas las participantes: Antonio Spinelli, técnico de la selección peruana femenina. El estratega argentino llegó para acompañar la última fecha del certamen y conocer de cerca a las nuevas generaciones que empiezan a asomar con fuerza en el fútbol peruano. Su presencia fue celebrada tanto por las niñas como por sus entrenadores, quienes ven en este tipo de encuentros un puente directo con la estructura formativa de la Federación Peruana de Fútbol.

Representantes de El Comercio y Repsol junto al comando técnico de la selección peruana de fútbol femenino. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC)

Spinelli destacó la importancia de estos espacios en la construcción del futuro del balompié femenino nacional. “Nos han encomendado esta linda pero ardua tarea de empezar a generar los primeros cimientos de la formación de la estructura de todo el fútbol femenino peruano a nivel selecciones”, señaló. Para él, el trabajo con menores es un proceso delicado y trascendente: “La parte formativa es más un trabajo de orfebrería, artesanal. Las herramientas que un entrenador entregue a las niñas les van a servir toda la vida”. También aseguró que siempre estará dispuesto a participar en este tipo de iniciativas: “Nos gusta estar, nos gusta empezar a conocer a las que pueden ser, a futuro, nuestras jugadoras de selección nacional”. Antes de despedirse, felicitó a la organización: “Estamos gratamente sorprendidos, no solo por el nivel, sino por cómo se ha llevado el torneo. Mantiene el ADN del fútbol femenino peruano”.

Junto al entrenador también estuvieron miembros de su comando técnico, quienes aprovecharon la jornada para observar talentos y valorar el crecimiento del fútbol femenino juvenil. Michelle Núñez, entrenadora de la selección Sub 17 y segunda asistente de Spinelli, resaltó la proyección de muchas de las futbolistas presentes: “Hay jugadoras interesantes desde muy pequeñas y, si mantienen un buen proceso, pueden llegar a la selección. Me gusta lo que veo y cómo trabajan los equipos y entrenadores”.

Villa Libertad Girls se proclamó campeón del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC)

Por su parte, Gastón Camargo, técnico de la Sub 20 y primer asistente de Spinelli, puso en valor el trabajo que realiza la FPF en infraestructura: “La Videnita es un lugar espléndido, exclusivo para el fútbol femenino. Ahí hacemos microciclos completos y este lunes arrancamos uno con la Sub 20 previo al Sudamericano. No muchas selecciones en la región tienen un espacio así”.

Finalmente, desde la preparación física, Axel Lorenzo subrayó el impacto de estos torneos en el proceso de formación integral de las jugadoras: “Es muy importante para empezar a ver talentos, trabajar técnica de carrera, fuerza y bases físicas, tácticas y técnicas. Todo eso permitirá que, cuando lleguen a la selección mayor, tengan un camino más sólido”.

Comando técnico de la selección peruana femenina. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC)

El cierre del Semillero dejó más que un campeón: dejó la certeza de que el fútbol femenino peruano está construyendo un futuro prometedor. La presencia de Spinelli y su equipo reafirma un mensaje que las niñas que participaron jamás olvidarán: el sueño de vestir la camiseta de la selección empieza aquí, en cada pase, en cada esfuerzo y en cada torneo que apuesta por ellas.