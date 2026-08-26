La Copa Perú vuelve a generar repercusión por un episodio ocurrido dentro de una cancha. Esta vez, un árbitro protagonizó una insólita reacción luego de que un integrante del cuerpo técnico ingresara al terreno de juego con la intención de agredirlo.
La Copa Perú vuelve a generar repercusión por un episodio ocurrido dentro de una cancha. Esta vez, un árbitro protagonizó una insólita reacción luego de que un integrante del cuerpo técnico ingresara al terreno de juego con la intención de agredirlo.
El hecho ocurrió durante el partido entre Sport Huaquilla y Magdalena CEDEC, correspondiente a la Liga Distrital de Fútbol de Casma, en Áncash.
El encuentro marchaba 2-1 a favor de Sport Huaquilla cuando se produjo el incidente que terminó cambiando por completo el desarrollo del compromiso.
¿Qué pasó entre el árbitro y el integrante del cuerpo técnico?
A los 82 minutos, el árbitro principal Luis Alegre expulsó a un futbolista de Magdalena CEDEC. La decisión provocó la reacción del banco visitante.
Según la información difundida sobre el incidente, un integrante del cuerpo técnico ingresó al campo con una botella de plástico en la mano y se dirigió hacia el árbitro con intención de agredirlo.
Ante la amenaza, Alegre reaccionó de inmediato y lanzó una patada que impactó directamente en el rostro del miembro del cuerpo técnico.
El golpe provocó que el hombre cayera al césped y quedara aparentemente inconsciente durante algunos instantes, generando preocupación entre los jugadores presentes.
La Policía tuvo que ingresar al campo
La situación rápidamente se salió de control. Los futbolistas de Magdalena CEDEC acudieron para auxiliar a su compañero, mientras efectivos de la Policía Nacional del Perú ingresaron al terreno de juego para proteger al árbitro y controlar la situación.
🏆🇵🇪 ¡¡UN ÁRBITRO KARATECA EN LA COPA PERÚ!! En el partido entre Sport Huaquilla y Magdalena CEDEC, Luis Alegre iba a expulsar a un jugador, cuando entraron a agredirlo y NO DUDÓ: ¡Patadón! 😳— SportsCenter (@SC_ESPN) March 31, 2025
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Ante la tensión generada y la imposibilidad de garantizar la seguridad de los protagonistas, el partido fue suspendido.
La Liga Distrital de Fútbol de Casma inició una investigación de oficio para determinar responsabilidades y establecer las sanciones correspondientes por los hechos ocurridos durante el encuentro.
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