Árbitro protagoniza insólita reacción tras invasión de campo en la Copa Perú. Foto: @SC_ESPN/ X
Árbitro protagoniza insólita reacción tras invasión de campo en la Copa Perú. Foto: @SC_ESPN/ X
Por Redacción EC

La Copa Perú vuelve a generar repercusión por un episodio ocurrido dentro de una cancha. Esta vez, un árbitro protagonizó una insólita reacción luego de que un integrante del cuerpo técnico ingresara al terreno de juego con la intención de agredirlo.

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