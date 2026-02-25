Arequipa vuelve a enfrentar días difíciles a causa de las intensas lluvias. La reciente tragedia que cobró la vida de Alex Ordoñez Anaya y de su hijo de 14 años, arrastrados por un huaico en el distrito de Cayma, enluta a toda la región y pone en evidencia la magnitud de los estragos que vienen dejando las precipitaciones.

Otro suceso en Arequipa fue que en la urbanización El Arquillo, ubicada en el distrito de Cerro Colorado, al menos dos viviendas resultaron completamente destruidas a causa de las intensas lluvias que vienen afectando la región.

En este contexto, también surge la preocupación por el desarrollo de actividades masivas en la ciudad, como el partido programado para este viernes entre FBC Melgar y Los Chankas. No obstante, hasta el momento, los deslizamientos y emergencias reportadas no se han producido en zonas cercanas al Estadio Monumental de la UNSA, por lo que no existiría riesgo directo para la realización del encuentro deportivo.

Consultados sobre el rol que puede asumir el club FBC Melgar frente a la emergencia por las lluvias, desde la dirigencia señalaron que la atención de desastres naturales corresponde directamente a las autoridades competentes.

“Las posturas en los desastres naturales corresponden directamente a las entidades gubernamentales”, afirmaron desde el elenco mistiano a El Comercio.

La ayuda

Asimismo, directivos de FBC Melgar señalaron a El Comercio que el club se encuentra organizando acciones logísticas para apoyar a las familias damnificadas por las lluvias. Sin embargo, dejaron en claro que cualquier ayuda que se concrete será comunicada de manera oficial cuando corresponda, evitando adelantar anuncios mientras se ultiman los detalles.

En plena pandemia de COVID-19, El Comercio pudo conocer que algunos jugadores principales de Melgar FBC ayudaron por iniciativa propia a la población afectada por dicho virus.

En lo que va de las cuatro fechas disputadas, Melgar ganó tres partidos y solo perdió el último juego 1-3 ante FC Cajamarca, con un triplete de Hernán Barcos en Cajamarca; sin embargo, en el elenco arequipeño confían en que el viernes conseguirán los tres puntos, puesto que Juan Reynoso tuvo una charla este lunes con el plantel, dónde mostró su preocupación por las desatenciones que le costaron el resultado el último sábado.

Melgar a través de sus redes sociales

El club arequipeño lanzó un comunicado.

“Hoy más que nunca toca unirnos. Nuestra ciudad está pasando por un momento difícil y hay muchas familias que necesitan ayuda urgente. Por eso nos hemos organizado para recibir donaciones y hacer que lleguen directamente a quienes más lo necesitan. Estamos recolectando víveres no perecibles, ropa en buen estado, medicinas básicas, artículos de aseo personal, productos de limpieza y agua embotellada. Cualquier aporte suma y puede marcar la diferencia. Si quieres donar, puedes acercarte a los puntos de acopio habilitados en Consuelo, Umacollo, Miraflores, Bustamante y la Av. La Marina, en los horarios indicados. Además, se están formando brigadas de voluntarios para apoyar en campo a las comunidades afectadas. Si tienes ganas de ayudar, compromiso y disposición para trabajar en equipo, también puedes sumarte. Entre todos podemos salir adelante. Ayudar está en nuestras manos”.