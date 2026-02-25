Por Jean Pierre Maraví Coppa

Arequipa vuelve a enfrentar días difíciles a causa de las intensas lluvias. La reciente tragedia que cobró la vida de Alex Ordoñez Anaya y de su hijo de 14 años, arrastrados por un huaico en el distrito de Cayma, enluta a toda la región y pone en evidencia la magnitud de los estragos que vienen dejando las precipitaciones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.